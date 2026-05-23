Memórias da saga de 60 anos no processo de desenvolvimento do ES

Vale lembrar que era o período da ditadura miliar (1964-1985), com política econômica estatizante e domínio do governo federal. Política econômica de investimentos tripartites: capital federal, capital estrangeiro e capital nacional. No caso do ES, foram atraídos capitais japoneses e italianos, principalmente.





O governador Arthur Carlos Gerhardt Santos (1971-1974) desencadeou um processo de atração de investimentos federais e estrangeiros, via joint-ventures, a partir da premissa de que investimentos do nível da então Companhia Vale do Rio Doce é que possuíam efeitos multiplicadores reais para dar ao ES a dimensão de Estado industrializado e, possivelmente, desenvolvido.





A nova política econômica poderia, na visão da época, criar condições necessárias ao “take-off”. Era a teoria econômica dos estágios de desenvolvimento, relevante na época em função do livro de WW Rostow, de 1960 (“Os estágios do crescimento econômico”, em tradução livre).





Os principais projetos eram os da Aracruz (hoje Suzano); da Companhia Siderúrgica de Tubarão (hoje ArcelorMittal); da Vale do Rio Doce (hoje Vale); da Petrobras; e do Estaleiro de Reparos Navais, a Jurong (hoje Seatrium). Configuravam ‘joint-ventures” no valor global de mais de 6 bilhões de dólares, a preços dos anos 1970.





Investimentos do governo federal e de corporações estrangeiras do Japão e da Itália, principalmente. Seria, naquela percepção da época, um processo de formação de quistos paralelos de poder que deixariam o Governo do ES e a iniciativa privada capixaba à margem. Veio daí o alerta de Lélio Rodrigues.





Lembrando que se tratava de outro Espírito Santo nos anos 1960. Periférico e abatido pelos efeitos de uma crise econômica inédita em sua história. A crise da monocultura do café, que sustentava a economia capixaba desde o século XIX.





O declínio vertiginoso da cafeicultura, motivado pela queda dos preços relativos, pelo programa federal de erradicação e, finalmente, pelo advento da praga da ferrugem, que devastou inúmeras plantações. Em 1950, o café representava 79,6% das exportações totais do Estado. Em 1968, caiu para 56%. A crise da monocultura do café acendeu a luz vermelha: havia necessidade de uma diversificação econômica profunda.





Neste contexto, nasceu a provocação original de Lélio Rodrigues. Que transformei em dúvida socrática e que gerou o meu trabalho de mestrado, com o neologismo da “desautonomia relativa”.





O problema central era a configuração do processo iminente de marginalização dos poderes público e privado capixabas, ao qual me referi como processo de desautonomia relativa.





Dependência federal e dependência de capital estrangeiro. Uma espécie de lei invisível do mais forte que poderia marginalizar o poder estadual, reservando-lhe áreas de atuação periféricas e tendentes a dar amplitude e um processo (outra vez) de desautonomia relativa.





Tratava-se de procurar melhores padrões de integração para uma região periférica – o Estado do Espírito Santo –, buscando fatores que a pudessem negociar sua dependência de maneira mais igualitária.