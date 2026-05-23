Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Antônio Carlos de Medeiros

Memórias da saga de 60 anos no processo de desenvolvimento do ES

O registro do novo patamar alcançado pelo ES no seu atual estágio de desenvolvimento ocorreu em interessante diálogo que tive há poucos dias com um competente e antenado grupo de professores e alunos do Ifes

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 03:30

Públicado em 

23 mai 2026 às 03:30
Antônio Carlos de Medeiros

Colunista

Antônio Carlos de Medeiros

60 anos depois de o então governador Christiano Dias Lopes Filho (1967/1970) erguer a bandeira do Espírito Santo como “Nordeste sem Sudene”, o ES alcançou estágio de desenvolvimento que agora combina fatores exógenos (capital de fora) com fatores endógenos (agregação interna de valor e capital). Mais agregação interna de valor.


Novo perfil, em curso, da economia capixaba. Deixou de ser periferia (ES) da periferia (Brasil) nos anos 1960 para chegar à terceira década do século XXI como estado emergente em país emergente. Chamado por alguns economistas como uma espécie de “tigre asiático” e, agora, pelos economistas da Apex Partners como “onça”. 


A bandeira do Nordeste sem Sudene resultou no Decreto-Lei No. 880, de 18 de setembro de 1969, que concedia incentivos fiscais ao Espírito Santo. Em 1965, a renda per capita do ES só era superior às dos estados do Pará, Maranhão e Piauí. Sua renda interna só suplantava às dos estados e territórios da macrorregião norte, à do Distrito Federal e às dos estados do Piauí, Alagoas e Sergipe.

Veja Também 

Será que as eleições vão impulsionar um novo pacto de poder?

Título de eleitor, voto

Dois alertas importantes para o eleitor brasileiro

Foto de Antonio Gramsci por volta dos 30 anos, nos anos 1920.

De volta ao pessimismo da razão e ao otimismo da vontade

O registro do novo patamar alcançado pelo ES no seu atual estágio de desenvolvimento ocorreu em interessante diálogo que tive há poucos dias com um competente e antenado grupo de professores e alunos do Ifes.


O motivo original do diálogo, sugerido por eles, foi o fato de que eles disseram que estavam relendo e debatendo a minha tese do mestrado na FGV-Rio – concluída em 1976 e defendida e aprovada em 1977.


Assim, quase 50 anos depois da defesa da tese na FGV, sentamos para debater o argumento central que desenvolvi na época através do uso de um neologismo provocativo: “Espírito Santo: a industrialização como fator de desautonomia relativa”.


Na época, a euforia da atração, nos anos 1970, dos chamados grandes projetos industriais levou a reflexões e avaliações sobre os benefícios e custos de passar, abruptamente, de uma situação de escassez para uma provável situação de abundância.


Lélio Rodrigues, então brilhante diretor do Bandes, chegou a alertar simbolicamente que o ES poderia correr o risco de virar território federal ou, até, colônia estrangeira, deixando a categoria de Estado federado.

Produção de minério: queda de preço de commodities afeta economia do Estado
Produção de minério: queda de preço de commodities afeta economia do Estado Divulgação

Vale lembrar que era o período da ditadura miliar (1964-1985), com política econômica estatizante e domínio do governo federal. Política econômica de investimentos tripartites: capital federal, capital estrangeiro e capital nacional. No caso do ES, foram atraídos capitais japoneses e italianos, principalmente. 


O governador Arthur Carlos Gerhardt Santos (1971-1974) desencadeou um processo de atração de investimentos federais e estrangeiros, via joint-ventures, a partir da premissa de que investimentos do nível da então Companhia Vale do Rio Doce é que possuíam efeitos multiplicadores reais para dar ao ES a dimensão de Estado industrializado e, possivelmente, desenvolvido.


A nova política econômica poderia, na visão da época, criar condições necessárias ao “take-off”. Era a teoria econômica dos estágios de desenvolvimento, relevante na época em função do livro de WW Rostow, de 1960 (“Os estágios do crescimento econômico”, em tradução livre).


Os principais projetos eram os da Aracruz (hoje Suzano); da Companhia Siderúrgica de Tubarão (hoje ArcelorMittal); da Vale do Rio Doce (hoje Vale); da Petrobras; e do Estaleiro de Reparos Navais, a Jurong (hoje Seatrium). Configuravam ‘joint-ventures” no valor global de mais de 6 bilhões de dólares, a preços dos anos 1970.


Investimentos do governo federal e de corporações estrangeiras do Japão e da Itália, principalmente. Seria, naquela percepção da época, um processo de formação de quistos paralelos de poder que deixariam o Governo do ES e a iniciativa privada capixaba à margem. Veio daí o alerta de Lélio Rodrigues.


Lembrando que se tratava de outro Espírito Santo nos anos 1960. Periférico e abatido pelos efeitos de uma crise econômica inédita em sua história. A crise da monocultura do café, que sustentava a economia capixaba desde o século XIX. 


O declínio vertiginoso da cafeicultura, motivado pela queda dos preços relativos, pelo programa federal de erradicação e, finalmente, pelo advento da praga da ferrugem, que devastou inúmeras plantações. Em 1950, o café representava 79,6% das exportações totais do Estado. Em 1968, caiu para 56%. A crise da monocultura do café acendeu a luz vermelha: havia necessidade de uma diversificação econômica profunda.


Neste contexto, nasceu a provocação original de Lélio Rodrigues. Que transformei em dúvida socrática e que gerou o meu trabalho de mestrado, com o neologismo da “desautonomia relativa”.


O problema central era a configuração do processo iminente de marginalização dos poderes público e privado capixabas, ao qual me referi como processo de desautonomia relativa.


Dependência federal e dependência de capital estrangeiro. Uma espécie de lei invisível do mais forte que poderia marginalizar o poder estadual, reservando-lhe áreas de atuação periféricas e tendentes a dar amplitude e um processo (outra vez) de desautonomia relativa.


Tratava-se de procurar melhores padrões de integração para uma região periférica – o Estado do Espírito Santo –, buscando fatores que a pudessem negociar sua dependência de maneira mais igualitária.

Veja Também 

O atraso da declaração de imposto de renda pode gerar multas, juros e restrições financeiras (Imagem: Blossom Stock Studio| Shutterstock)

175 mil no ES vão receber restituição do IR no primeiro lote

Contêineres

ES foi o Estado mais impactado pelo tarifaço de Trump, aponta Banco Central

Imagem Edicase Brasil

ES deixou de registrar 500 mortes e 200 nascimentos em cartórios

Essa era a natureza do enorme desafio. Essa era, na época, uma nova fase da saga do desenvolvimento do ES. 


Depois dos grandes projetos dos anos 1970 e 1980, o Estado consolidou-se como plataforma de exportação de commodities. Ou seja, ainda fatores exógenos.


Mas começou ali um longo processo de mudança de perfil econômico. Em busca de fatores endógenos de geração e agregação de valor. A evolução já está visível nos índices econômicos, sociais e institucionais.


É onde está hoje a “onça”. Ou “tigre asiático”.


Em 60 anos, superamos a crise da monocultura e caminhamos para a diversificação do perfil econômico. Mas ainda dependentes dos incentivos fiscais.


Agora, estamos diante do horizonte de outro desafio: o fim dos incentivos fiscais no final de 2032. Orlando Caliman estima potencial de perdas de mais de R$ 8 bilhões na arrecadação do atual ICMS.


O governador Ricardo Ferraço já anunciou aceleração de medidas para atração de novos investimentos. Mobilizando o empresariado e a sociedade civil organizada.


A saga continua. Mas já no estágio de fatores endógenos. Foi o pano de fundo para o diálogo com o grupo de professores e alunos do Ifes.

Antônio Carlos de Medeiros

E pos-doutor em Ciencia Politica pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaco, aos sabados, traz reflexoes sobre a politica e a economia e aponta os possiveis caminhos para avancos possiveis nessas areas

Tópicos Relacionados

Economia Economia ES espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Mega-Sena de 30 anos: sete apostas do ES quase levam o prêmio máximo
Policiais militares realizaram buscas na região onde ataque matou 4 e deixou um ferido
Família morta em chacina em Cariacica resistia ao tráfico e não aceitava “reverência” a criminosos
Hélio da Silva Souza, de 58 anos, seu filho Gean de Castro Souza, 39 anos, e seu genro, Ruan Carlos da Silva Ribeiro. Vítimas da chacina em Flexal II, Cariacica
Saiba quem são as vítimas de chacina em Flexal II, Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados