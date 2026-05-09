Dois alertas importantes para o eleitor brasileiro

Paulo Baia mostra que o país envelheceu e o eleitorado envelheceu. Baseado em pesquisa da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, com dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, ele mostra que entre 2010 e 2026 o eleitorado brasileiro cresceu cerca de 15%. No mesmo período, o eleitorado com 60 anos ou mais teve um crescimento de 74%. São 36,2 milhões em 2026.





Aí, Baia é cirúrgico. “Não se trata de um detalhe estatístico. Trata-se de uma mutação estrutural. Os idosos deixaram de ser margem. Tornaram-se centro (...). Ignorar isso é mais que um erro. É uma cegueira política”.





Entre os eleitores idosos, os que têm entre 60 e 69 anos têm voto obrigatório. São 19,7 milhões de pessoas. Já os eleitores de 70 anos ou mais têm voto facultativo. São 16,5 milhões de pessoas. Portanto, diz ele, 45,5% dos idosos já estão fora da obrigação formal de comparecer às urnas.





A Nexus mostra, segundo Baia, que em 2022 a abstenção média do eleitorado brasileiro foi de 20,9%. Mas entre 70 anos ou mais chegou a 58,9%.





Daí vem o alerta de Paulo Baia. “O Brasil carrega, portanto, uma reserva eleitoral gigantesca (...) no sentido da presença possível. Milhões de idosos que podem votar, mas que nem sempre votam. Que podem decidir eleições, mas que dependem de estímulos concretos para transformar intenção em gesto”.





Em 2022, 11,3 milhões de idosos deixaram de votar. “Desses, 2,6 milhões estavam entre 60 e 69 anos. E 8,8 milhões tinham mais de 70 anos”.





No Espírito Santo, são 24% de idosos, em relação ao eleitorado total.





Aí, diz Baia: “O erro das campanhas está em subestimar essa densidade. Em tratar o idoso como previsível. Como homogêneo. Como passivo”.