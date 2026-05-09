250 anos de "A Riqueza das Nações": lições de Adam Smith para o Espírito Santo

Há livros que envelhecem mal, presos ao tempo em que foram escritos. Outros, como "A Riqueza das Nações", de Adam Smith, parecem ganhar fôlego a cada século. Publicado em 1776, o tratado que inaugurou a economia política completa 250 anos em 2026. E, curiosamente, continua a nos dizer muito — inclusive sobre os dilemas de desenvolvimento do Espírito Santo.





Smith escrevia em meio ao debate entre fisiocratas, que viam na agricultura a única fonte de riqueza, e mercantilistas, que acreditavam que o poder de uma nação estava em cofres cheios de ouro e em barreiras comerciais. Contra ambos, ele mostrou que a verdadeira prosperidade nasce da divisão do trabalho, da produtividade e da liberdade de comércio. Não é o estoque de metais preciosos que faz uma sociedade avançar, mas a capacidade de organizar o trabalho humano em cadeias cada vez mais eficientes.





A famosa imagem da fábrica de alfinetes, em que a especialização multiplica a produção, continua atual. Hoje, em vez de alfinetes, falamos de semicondutores, biotecnologia ou logística portuária. O princípio, porém, é o mesmo: quanto mais complexa e integrada a divisão do trabalho, maior a riqueza coletiva.