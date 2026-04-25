Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Mas, como mostraram estudos de Ricardo Barros e Rosane Mendonça nos anos 1990, esse crescimento foi acompanhado por uma concentração brutal: o décimo mais rico da população passou a deter quase metade da renda nacional, enquanto os 40% mais pobres ficavam com menos de 10%.





O IBGE registra ainda que o salário mínimo real caiu 44% entre 1960 e 1976. Crescimento sem distribuição é como um edifício erguido sobre areia: impressiona à primeira vista, mas não sustenta o futuro.





A crise dos anos 1980 mostrou o custo da aposta autoritária. A dívida externa explodiu, a inflação corroeu salários e o país mergulhou na chamada “década perdida”. O regime que prometia ordem e progresso deixou como herança instabilidade e desigualdade. O contraste é eloquente: sem instituições democráticas sólidas, o crescimento revelou-se insustentável.





A literatura comparada reforça essa lição. Adam Przeworski e Fernando Limongi, em "Democracy and Development" (Cambridge University Press, 2000), demonstraram que democracias não crescem menos que ditaduras e oferecem maior estabilidade. John Gerring e colegas, em artigo publicado na revista World Politics (2005), mostraram que o efeito da democracia sobre o crescimento é cumulativo, como um estoque histórico de capital humano e institucional.





Revisões mais recentes, como a de Gerring, Knutsen e Berge na Annual Review of Political Science (2022), confirmam que os efeitos da democracia sobre governança e desenvolvimento são em geral positivos ou nulos, raramente negativos.





E como lembrou Amartya Sen em "Development as Freedom" (1999), “nenhuma fome de grande escala jamais ocorreu em um país democrático com imprensa livre”. A frase resume bem o ponto: instituições abertas funcionam como alarmes contra catástrofes, obrigando governos a agir.





É nesse ambiente que floresce o empreendedorismo – pesquisas recentes mostram que liberdade de expressão e participação cívica são motores da criatividade e da iniciativa empresarial.





O Brasil contemporâneo ainda carrega cicatrizes da ditadura. Mas também carrega a prova viva de que a democracia, com todos os seus defeitos e crises, é o único caminho para conciliar crescimento com inclusão.