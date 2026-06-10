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Opinião da Gazeta

BR 101: Contorno de Ibiraçu dá a partida para a redução dos engarrafamentos

Parte considerável da BR 101 vai ganhar uma nova cara com essas intervenções tão aguardadas

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 05:00

Públicado em 

10 jun 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Obra de duplicação da BR 101 entre Viana e Guarapar
Obra de duplicação da BR 101 (arquivo) Eco101/Divulgação

No retorno de feriados, e até mesmo fora dessas datas, viagens do Norte do Espírito Santo em direção à Grande Vitória comumente ficam mais demoradas quando se aproximam dos perímetros urbanos de Fundão e de Ibiraçu. Até pouco tempo, a cena se repetia na Serra, o que mudou com entrada do Contorno do Mestre Álvaro em cena, em 2023.


Mas não é só por essa esperada fluidez que o início das obras do Contorno de Ibiraçu, anunciadas nesta segunda-feira (8) pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela BR 101 no Estado, é uma notícia tão aguardada. Assim como o Contorno de Fundão, que também terá início em breve, essa etapa vai colocar a infraestrutura viária em um novo patamar de segurança, com impactos diretos na competitividade econômica do Estado e na qualidade de vida dos moradores dessas cidades.


Com o trânsito desviado para um novo trecho da rodovia mais moderna e duplicada, passando por fora do perímetro urbano, o transporte viário ganha em eficiência, com impactos diretos na logística. Vale lembrar que os investimentos que estão sendo feitos na região de Aracruz, com o ParkLog e a ZPE, serão beneficiados. E assim a economia capixaba é fortalecida.


Em Ibiraçu, o contorno terá 3,18 quilômetros de extensão, entre os quilômetros 210,9 e 215 da BR 101. Em Fundão, a extensão será de 7,2 quilômetros, entre os quilômetros 222,9 e 231,9.  Uma parte considerável da BR 101 vai ganhar uma nova cara com essas intervenções tão aguardadas.


No trecho sul da BR 101, os 7,84 quilômetros do Contorno de Iconha foram inaugurados em 2019. A evolução do tráfego na região foi perceptível, sobretudo para quem viajava antes da obra.


No cronograma da Ecovias Capixaba, as obras dos dois contornos serão entregues no final de 2028. Nosso jornalismo vai estar atento ao andamento das intervenções, esperando que tudo transcorra dentro dos prazos, pois são muito mais que dois novos trechos viários: trata-se de um eixo econômico e social do Espírito Santo.

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