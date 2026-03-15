Alexandre Billot
Autor(a) Convidado(a)
É gerente executivo do Portocel e coordenador do Comitê de Infraestrutura do ES em Ação

Parklog: logística como estratégia de desenvolvimento para o ES

Quando bem planejada, a logística se torna um poderoso instrumento de desenvolvimento regional e social. Para isso, o Parklog tem papel decisivo, especialmente ao olhar para regiões fora do eixo metropolitano, como o Norte do Estado

  • Alexandre Billot É gerente executivo do Portocel e coordenador do Comitê de Infraestrutura do ES em Ação
Publicado em 15/03/2026 às 14h00

O Espírito Santo sempre se destacou por sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. Ao longo das últimas décadas, o Estado aprendeu que desenvolvimento sustentável não nasce de soluções isoladas, mas da articulação entre visão estratégica, capacidade institucional e cooperação entre setores públicos e privados.

É nesse cenário que surge o Parklog. O programa logístico representa uma verdadeira estratégia de desenvolvimento, pensada para integrar territórios, potencializar vocações econômicas, gerar oportunidades para as pessoas e fortalecer a governança capixaba no longo prazo.

Durante muito tempo, logística foi vista apenas como um custo inevitável da produção. Hoje, essa percepção mudou. Logística eficiente é diferencial estratégico. O Espírito Santo possui uma posição geográfica privilegiada, com acesso natural aos mercados do Sudeste, Centro-Oeste e às rotas internacionais. Mas transformar essa vantagem potencial em vantagem real exige integração. Portos, ferrovias, rodovias, retroáreas, aeródromos e serviços logísticos precisam funcionar como um sistema coordenado.

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O Parklog nasce com esse propósito: organizar, integrar e potencializar a infraestrutura logística, reduzindo custos sistêmicos, aumentando a competitividade das cadeias produtivas e criando um ambiente favorável à atração de novos investimentos. Ao alinhar-se às diretrizes estaduais e nacionais de planejamento, o programa posiciona o Espírito Santo como um hub logístico de relevância nacional, capaz de competir em eficiência, previsibilidade e escala.

Quando bem planejada, a logística se torna um poderoso instrumento de desenvolvimento regional e social. Para isso, o Parklog tem papel decisivo, especialmente ao olhar para regiões fora do eixo metropolitano, como o Norte do Estado.

A implantação de uma plataforma logística integrada gera empregos diretos e indiretos, estimula a formação de mão de obra técnica, dinamiza economias locais e amplia oportunidades para jovens e profissionais que, muitas vezes, precisariam migrar para outros centros em busca de trabalho.

Vista aérea do Porto de Barra do Riacho em Aracruz
Vista aérea do Porto de Barra do Riacho em Aracruz. Crédito: Codesa/Divulgação

O Parklog não movimenta apenas carga, mas também pessoas, talentos e perspectivas. Ele contribui para reduzir desigualdades regionais, fortalecer municípios e criar um círculo virtuoso de crescimento econômico com impacto positivo na qualidade de vida da população. Afinal, desenvolvimento logístico só faz sentido quando se traduz em oportunidade concreta para a sociedade.

Grandes projetos não avançam apenas com boas ideias ou investimentos. Eles exigem governança, coordenação e visão de longo prazo. O Parklog é exemplo de como o Espírito Santo tem amadurecido institucionalmente. Sua estrutura de governança, baseada na cooperação entre governo, setor produtivo, entidades representativas e municípios, cria as condições necessárias para atravessar ciclos políticos e garantir continuidade.

Nesse ambiente, o papel de organizações como o ES em Ação é essencial. Ao atuar como articulador, o movimento contribui para alinhar interesses, promover diálogo qualificado e manter o foco no que realmente importa: a execução consistente de uma visão estratégica compartilhada. Assim, previsibilidade institucional e capacidade de coordenação se tornam ativos tão valiosos quanto a própria infraestrutura física.

O Parklog não é um projeto de curto prazo, nem restrito a um único setor. Ele é parte de uma escolha estratégica do Espírito Santo: crescer com planejamento, integrar territórios, gerar oportunidades e fortalecer suas instituições. Ao unir eficiência econômica, impacto social e governança responsável, o programa aponta para um modelo de desenvolvimento que valoriza tanto a competitividade quanto as pessoas.

O futuro logístico do Espírito Santo está sendo construído agora, de forma coletiva. E é dessa combinação, com visão, cooperação e execução, que nascem os projetos capazes de deixar um legado.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

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