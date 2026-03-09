Expansão

Cariacica ganha novo complexo logístico com investimento milionário

Empreendimento da Log vai ter 117 mil metros quadrados, praticamente o dobro das áreas já desenvolvidas pela empresa em Viana

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:47

Obra do Log Cariacica, com área de 117 mil m², deve ter o primeiro galpão pronto neste semestre Crédito: Divulgação

Uma das maiores construtoras e administradoras de galpões logísticos do país, a Log está investindo R$ 280 milhões na construção de um novo condomínio logístico em Cariacica. O empreendimento vai ter 117 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), praticamente o dobro daquelas que já foram desenvolvidas pela empresa em Viana.

A previsão é que o primeiro galpão fique pronto no primeiro semestre de 2026, e outros dois até o fim do ano. Assim, o Log Cariacica contará com 3 galpões modulares, desenvolvendo um polo logístico estratégico, capaz de atender a demanda crescente no Espírito Santo.

Em Viana, a empresa já construiu dois empreendimentos: Log Viana, que tem 61 mil m² de ABL e foi vendido ao Inter Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Já o Log Viana II conta com 68 mil m² de ABL e foi negociado ao fundo do BTG.

“A Log vem se consolidando como a única desenvolvedora e gestora de galpões logísticos com presença nacional, entregando soluções de alto padrão e inteligência de mercado. A Região Sudeste, especialmente a Grande Vitória, é crucial em nossa estratégia de expansão, com Cariacica desempenhando um papel fundamental para consolidarmos nossa liderança na região”, afirma Marcio Siqueira, diretor executivo de Operações da Log.

O lançamento em Cariacica, segundo a empresa, integra o plano "Log 2 Milhões", que prevê a entrega de mais de 2 milhões de m² de ABL (Área Bruta Locável) até 2028. Desse total, uma parcela significativa será destinada à Região Sudeste, maior centro de consumo e distribuição do país.

