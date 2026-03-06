Home
>
Economia do ES
>
Tarifaço de Donald Trump trava salto maior de PIB capixaba

Tarifaço de Donald Trump trava salto maior de PIB capixaba

Economia do Estado cresceu 3,9%, mas, na avaliação do Instituto Jones dos Santos Neves, resultado teria sido ainda melhor sem a alta das tarifas dos EUA

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:35

Presidente Donald Trump anuncia tarifaço global a parceiros comerciais dos EUA
Donald Trump impôs tarifaço global à importação de produtos pelos EUA Crédito: Reuters/Folhapress

Apesar de ter encerrado 2025 com um crescimento de 3,9% — superando a média nacional de 2,3% —, a economia do Espírito Santo poderia ter alcançado um patamar ainda mais elevado. O principal freio foi o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados UnidosDonald Trump, às importações de produtos brasileiros, o que gerou incertezas e impactou diretamente o comércio exterior do Estado.

Recomendado para você

Economia do Estado cresceu 3,9%, mas, na avaliação do Instituto Jones dos Santos Neves, resultado teria sido ainda melhor sem a alta das tarifas dos EUA

Tarifaço de Donald Trump trava salto maior de PIB capixaba

Percepções culturais influenciam a autoridade feminina em posições de poder

Mulheres em cargos de liderança ainda enfrentam o rótulo de “emocionais”

A ferramenta vem para competir com a poupança e com as “caixinhas” dos bancos digitais. Especialista explica em vídeo como funciona para o investidor

Adeus, poupança? Tesouro Reserva rende mais e aceita resgate 24h por dia

Um estudo realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) aponta que a estimativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo, em 2025, alcançou R$ 248,2 bilhões, mas o resultado poderia ter sido ainda maior.

O diretor de integração e projetos do IJSN, Antonio Rocha, explica que o Espírito Santo sentiu mais os efeitos do tarifaço do que o restante do Brasil, devido ao grau de abertura comercial. Ele lembra que, enquanto o comércio exterior representa 27% do PIB brasileiro, no Espírito Santo esse índice chega a 54%.

"A nossa economia depende do comércio exterior o dobro em relação ao Brasil. Então, logicamente, tudo o que acontece lá fora impacta mais aqui. Poderíamos ter tido um desempenho melhor do comércio exterior, não fosse o tarifaço, apesar de termos conseguido abrir novos mercados. Ainda assim, as exportações para os Estados Unidos caíram 7,5%”, aponta.

Leia mais

Imagem - Novo tarifaço: como ficam as taxas dos produtos do ES mais exportados aos EUA

Novo tarifaço: como ficam as taxas dos produtos do ES mais exportados aos EUA

Imagem - Espírito Santo expande exportações para outros países após tarifaço dos EUA

Espírito Santo expande exportações para outros países após tarifaço dos EUA

Essa retração no mercado americano, segundo ele, foi responsável por puxar para baixo o volume total das exportações do Estado em 2% em relação a 2024. As ações do protecionismo norte-americano atingiram pilares da pauta exportadora do Estado, como o envio de semimanufaturados de ferro e aço, celulose, minério de ferro e café bruto para os EUA. Na contramão, cresceram as exportações para os Estados Unidos de petróleo, rochas ornamentais e café solúvel.

Por outro lado, o diretor lembra que o café, por exemplo, conseguiu compensar parte da perda de espaço na América do Norte ampliando sua entrada em países da Europa e da Ásia. No entanto, esse movimento de substituição nem sempre é imediato ou proporcional, pois depende do preço internacional por produtos específicos.

Já Pablo Lira, diretor-presidente do IJSN, acrescenta que, se não tivesse ocorrido a parada de unidades produtivas de petróleo no final de 2025 para manutenção, como na FPSO Maria Quitéria, da Petrobras, o setor da indústria extrativa teria contribuído para um resultado ainda mais expressivo.

Mesmo com esse cenário adverso, o PIB capixaba foi sustentado pela força do mercado interno e por setores que não dependem diretamente da política tarifária norte-americana. A indústria extrativa de petróleo — que levou o Estado de volta ao posto de segundo maior produtor nacional — e o desempenho recorde da safra de café conilon (com previsão de alta de 32%) foram os pilares que garantiram o saldo positivo de R$ 248 bilhões ao final do ano.

LEIA MAIS 

Buser vence Águia Branca na Justiça e poderá continuar operando

Guerra no Irã pode afetar exportações do ES e aumentar custo de produção

Com projeto bilionário no ES, Prio recebe licença para operar no campo de Wahoo

Estreito de Ormuz: como bloqueio do Irã pode afetar até o capixaba

Como Hortifruti 'foi de Americanas' e fechou duas lojas no ES

Buser vence Águia Branca na Justiça e poderá continuar operando

Guerra no Irã pode afetar exportações do ES e aumentar custo de produção

Com projeto bilionário no ES, Prio recebe licença para operar no campo de Wahoo

Estreito de Ormuz: como bloqueio do Irã pode afetar até o capixaba

Como Hortifruti 'foi de Americanas' e fechou duas lojas no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais