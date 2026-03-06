Home
8 dicas para reduzir a alta rotatividade de profissionais nas empresas

Veja como ações práticas podem transformar o ambiente de trabalho, tornando-o mais saudável, seguro e motivador

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:30

Bem-estar e oportunidades de crescimento são fundamentais para que os colaboradores se sintam engajados e dispostos a permanecer na empresa (Imagem: La Famiglia | Shutterstock)
Bem-estar e oportunidades de crescimento são fundamentais para que os colaboradores se sintam engajados e dispostos a permanecer na empresa Crédito: Imagem: La Famiglia | Shutterstock

Reter talentos se tornou um dos maiores desafios para recursos humanos e lideranças. Mais do que a dificuldade de contratação, empresas enfrentam altas taxas de rotatividade, muitas vezes resultado de processos internos mal estruturados, gestão e uma cultura organizacional desalinhada. Essas fragilidades afetam diretamente o engajamento e o bem-estar, mostrando que reter pessoas exige mais do que boas condições salariais, é preciso criar um ambiente onde elas queiram permanecer.

Veja como ações práticas podem transformar o ambiente de trabalho, tornando-o mais saudável, seguro e motivador

Segundo o relatório Global Human Capital Trends 2025 , da Deloitte, empresas que investem em bem-estar, propósito e práticas centradas nas pessoas têm mais facilidade para atrair e reter talentos, enquanto aquelas que negligenciam esses fatores enfrentam maiores desafios de engajamento e de rotatividade.

Para a psicóloga Flávia Mentone, CEO da Reponto, empresa especializada no recrutamento e seleção de Pessoas com Deficiência, a rotatividade está diretamente ligada à experiência vivida dentro das organizações . “Hoje, as pessoas não querem apenas um emprego, elas querem se sentir respeitadas, seguras e pertencentes. Quando isso não acontece, a saída acaba sendo uma consequência natural”, afirma.

A seguir, a especialista lista 8 estratégias para reduzir a rotatividade nas empresas. Confira!

1. Promover equidade e inclusão de forma estruturada

Ambientes em que profissionais não se sentem incluídos ou respeitados tendem a registrar maior evasão de talentos.

Como aplicar: integrar diversidade e inclusão à estratégia do negócio, com metas claras, acompanhamento de indicadores e capacitação contínua das lideranças.

2. Criar oportunidades reais de crescimento

A ausência de perspectivas profissionais gera frustração e desmotivação .

Como aplicar: estabelecer planos de carreira estruturados, oferecer capacitações contínuas e manter conversas frequentes sobre desenvolvimento.

Quando o ambiente de trabalho oferece flexibilidade e autonomia, os colaboradores trabalham com mais satisfação (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)
Quando o ambiente de trabalho oferece flexibilidade e autonomia, os colaboradores trabalham com mais satisfação Crédito: Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock

3. Oferecer flexibilidade e autonomia

Modelos rígidos e excesso de controle impactam diretamente a satisfação no trabalho.

Como aplicar: revisar políticas internas, ampliar formatos flexíveis quando possível e avaliar desempenho com base em entregas e resultados.

4. Garantir transparência no processo seletivo

Quando a cultura apresentada no recrutamento não corresponde à realidade interna, ocorre quebra de confiança.

Como aplicar: alinhar expectativas desde o processo seletivo e assegurar coerência entre discurso institucional e prática diária.

5. Estimular o reconhecimento contínuo

A falta de valorização pode gerar o chamado desengajamento silencioso.

Como aplicar: implementar uma cultura de feedback estruturado e reconhecer contribuições de forma frequente e consistente.

Investir no desenvolvimento de líderes melhora a cultura organizacional e cria um ambiente de trabalho mais saudável (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Investir no desenvolvimento de líderes melhora a cultura organizacional e cria um ambiente de trabalho mais saudável Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

6. Investir na formação das lideranças

Gestores despreparados para lidar com diversidade, saúde emocional e escuta ativa impactam o clima organizacional.

Como aplicar: promover treinamentos em gestão de pessoas , inteligência emocional e inclusão, fortalecendo a atuação estratégica das lideranças.

7. Transformar discurso em prática

Empresas que comunicam compromisso com saúde mental e diversidade, mas não promovem mudanças concretas, perdem credibilidade.

Como aplicar: revisar processos, políticas e comportamentos internos para garantir que os valores institucionais estejam refletidos no dia a dia.

8. Priorizar o bem-estar e a segurança psicológica

Ambientes que normalizam sobrecarga, jornadas exaustivas ou ausência de escuta aumentam os pedidos de desligamento.

Como aplicar: fortalecer canais internos de diálogo, monitorar riscos psicossociais e promover equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

O tema ganha ainda mais relevância diante das atualizações na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que desde 2024 ampliou as exigências relacionadas à gestão de riscos psicossociais e reforçaram a responsabilidade das empresas na construção de ambientes de trabalho seguros.

Para Flávia Mentone, reduzir a rotatividade exige uma mudança estrutural. “Trazer mais diversidade para dentro da empresa não é apenas uma pauta social, é uma decisão estratégica. Ambientes diversos, inclusivos e humanos retêm talentos, fortalecem a cultura organizacional e constroem resultados mais sustentáveis”, conclui.

Por Letícia Goulart

