Vorcaro tem contato com Moraes desde 2023, mostram dados da PF

O celular do ex-banqueiro também tinha gravações de tela de anotações no aplicativo de notas com horários similares aos dos envios ao ministro

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:52

SÃO PAULO - O número de celular do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes está na agenda do ex-banqueiro Daniel Vorcaro desde 26 de dezembro de 2023. Mensagens de Vorcaro ao ministro, reveladas pelo jornal O Globo, colocaram o magistrado no meio da crise do Banco Master, que envolve um rombo de cerca de R$ 50 bilhões.

No dia 17 de novembro de 2025, quando Vorcaro foi preso pela primeira vez, ele trocou mensagens de WhatsApp com o ministro. A informação foi publicada pelo jornal O Globo, que diz ter tido acesso a imagens de nove mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp entre as 7h19 e as 20h48 daquele dia.

As imagens foram vistas pela Folha de S. Paulo: as nove gravações de tela foram supostamente enviadas em mensagens de visualização única. O celular do ex-banqueiro também tinha gravações de tela de anotações no aplicativo de notas com horários similares aos dos envios ao ministro. As mensagens enviadas por Moraes não constam dos registros vistos pela reportagem.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Moraes diz que ele "não recebeu essas mensagens referidas na matéria". "Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal", completa.

O ministro do STF Alexandre de Moraes ao dar seu voto sobre o caso envolvendo a trama golpista Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A defesa de Vorcaro pediu ao STF a abertura de uma investigação para apurar a origem de vazamentos de informações sigilosas extraídas de celulares apreendidos no curso das investigações contra ele.

Segundo os advogados, o espelhamento dos dados dos aparelhos foi entregue à defesa apenas no dia 3 de março.

No total, há 17 gravações de tela do celular de Vorcaro registradas naquele 17 de novembro, sendo que nove foram enviadas a Moraes. As outras foram enviadas a jornalistas e outros interlocutores do ex-banqueiro.

A primeira menção ao ministro no celular de Vorcaro data de 2022, em documentos preparatórios para o evento Lide Brazil Conference, realizado em novembro daquele ano. O evento, organizado pelo filho do ex-governador de São Paulo João Doria, reuniu seis magistrados do STF, incluindo Moraes.

Nas conversas entre Vorcaro e sua ex-noiva Martha Graeff, interceptadas na íntegra, também há menções a ao menos cinco encontros do ex-banqueiro com o ministro ao longo do ano passado, além de um jantar que seria marcado.

Vorcaro relatou, por exemplo, que estava com Moraes em sua casa, por volta de meia-noite do dia 20 de março do ano passado, quando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) chegaram à sua residência.

No dia 21 de maio, o ex-banqueiro disse à Graeff que teve reuniões com Moraes e Nogueira. Não fica claro se os três estiveram juntos ao mesmo tempo.

O dono do Master afirmou, no dia 26, que estaria marcando um jantar com Moraes e com sua esposa, Viviane Barci de Moraes.

No último mês de agosto, Vorcaro relatou outro encontro. "Estou com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro", escreveu.

O material, enviado pela Polícia Federal ao Congresso e obtido pela Folha de S. Paulo, traz relatos de encontros com ministros do STF, líderes do Senado e da Câmara dos Deputados, integrantes do governo federal e do setor produtivo.

O ministro do Supremo André Mendonça liberou, em 20 de fevereiro, o acesso do colegiado aos arquivos decorrentes de quebra de sigilo. As conversas abrangem o período entre 2024 e agosto de 2025, três meses antes da liquidação do Master pelo Banco Central e da primeira prisão de Vorcaro.

VEJA A LINHA DO TEMPO NO CELULAR DE VORCARO

14 de novembro de 2022 - Vorcaro participou de evento do Lide com Alexandre de Moraes

26 de dezembro de 2023 - Ele adicionou o telefone de Moraes à agenda



20 de março de 2025 - Disse que se reuniu com Moraes, Ciro Nogueira e Hugo Motta



19 de abril de 2025 - Afirmou que se encontraria com Moraes



29 de abril de 2025 - Disse estar com Moraes



21 de maio de 2025 - Relatou ter recebido Moraes e Nogueira em casa



26 de maio de 2025 - Vorcaro disse que marcou jantar com Moraes e sua esposa, Viviane Barci



8 de agosto de 2025 - Vorcaro disse que teria reunião com Moraes



