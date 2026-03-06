Banco Master

CPI expõe luxo, acesso ao poder e rede de intrigas de Vorcaro

Diálogos mencionam casa em Miami que seria 'melhor que a de Neymar' e ideia de convidar filha de Trump para o Carnaval do Rio; investigadores encontram conversas no celular sobre viagens, compras, encontros políticos e planos para atacar adversários

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:58

BRASÍLIA - Documentos obtidos pela CPMI do INSS mostram uma rotina marcada por luxo e deslumbre do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele se aproximou de autoridades da cúpula dos três Poderes e adotou postura agressiva contra adversários.

O dono do Banco Master foi preso na quarta-feira (4) pela Polícia Federal sob suspeita de comandar um esquema de fraude e ameaças. Ele é conhecido na Faria Lima há anos por seu estilo expansivo de fazer negócios e patrocínios milionários a eventos.

Cerca de dois anos antes da prisão, Vorcaro se gabava de discursar entre ministros e outras autoridades em evento em Londres. "Eu sou muito louco. Essa realidade. Todos ministros do Brasil. Do STF. STJ. Etc. E euzinho discursando", disse ele para a então namorada Martha Graeff em abril de 2024.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master Crédito: Reprodução/Redes sociais

As conversas com Martha citam ao menos 11 encontros de Vorcaro com "ministros", sem apontar os nomes deles, incluindo "inner circle com 10 pessoas apenas na casa de um ministro", em fevereiro do ano passado, momento em que o banco Master já vivia uma crise irreversível. "Sem ninguém ver ou saber. Me prestigiaram muito e ficaram felizes de eu ter vindo prestigiar", disse o empresário.

Vorcaro também relata que um ministro saiu da sua casa às 2h da madrugada em uma ocasião. "Eu tava pescando já." Em outro trecho do diálogo, o dono do Master expõe um jantar em Nova York, no Rockfeller Center, em "evento de banco", com "ministros e governadores".

Os mesmos diálogos trazem discussões sobre compra de carros de luxo e imóveis, como uma casa em Miami que seria melhor que a dos jogadores David Beckham e Neymar, nas palavras do ex-banqueiro.

Leia mais Festa milionária em ilha particular e gorjetas generosas: a vida nababesca de Daniel Vorcaro

Ele também afirma que recusou proposta de "100mm" de dólares por um barco que mandou fazer com o nome da namorada.

Nas conversas, Vorcaro narra encontros com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e diz que o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), é um "grande amigo de vida".

Ainda diz que se encontrou com o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), na noite de 29 de agosto do ano passado, quando o BRB negociava a compra da instituição, e que foi até a residência oficial de Davi Alcolumbre (União-AP), mesmo sem ser convidado. E que também foi ao Palácio do Planalto, para uma reunião com Lula, três ministros e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Em agosto de 2024, Vorcaro diz que mudou a rota de uma viagem em jatinho para conseguir dar carona para a namorada, depois de o voo dela apresentar problemas e voltar ao aeroporto de Miami. "Isso parece filme", disse Martha. "Nada parece detê-los", respondeu o empresário.

As conversas sobre imóveis luxuosos se misturam com diálogos sobre autoridades. Em abril de 2025, após Vorcaro fazer menção a "Alexandre Moraes", Martha pergunta se o ministro "gostou da casa".

"Sim. Falou que é bem melhor. E ele adorava o apartamento", disse Vorcaro. "Falou pra te agradar. Que vergonha eu estava de pijama", completou Martha.

Leia mais As teias de Vorcaro no poder: quem aparece nas mensagens do banqueiro nas mãos da CPMI

Em dezembro do ano anterior, o empresário havia dito que o presidente do Banco Central "já falou da nossa casa", sem deixar claro se fazia menção a Campos Neto ou Gabriel Galípolo, que tomaria posse dias mais tarde.

"Como assim, amor? Da casa de Miami? Como ele sabe?", questionou Martha. "Nada demais. Só te dizendo. Todo mundo fica sabendo tudo hoje", respondeu Vorcaro.

Os documentos levados à CPI ainda expõem gastos milionários com viagens e festas de luxo. Apenas o cachê do DJ Alok para a festa de 15 anos de sua filha, que virou assunto de rede social em 2023, teria custado US$ 365,85 mil (mais de R$ 1,7 milhão pela cotação da época), segundo um email de Vorcaro.

O ex-banqueiro ainda relata encontros com personalidades da mídia, como Luciano Huck, Roberto Justus e Fábio Faria, que é ex-deputado federal e genro de Silvio Santos.

Em julho de 2024, ele diz ter se encontrado com o príncipe herdeiro saudita, Mohammad bin Salman. "Não esperava gente boa assim", disse Vorcaro.

Os relatos, porém, alternam com momentos em que Vorcaro se diz alvo de uma conspiração para impedir o sucesso do Master e promete contra-atacar.

Em abril de 2024, ele afirmou a Martha que "esse negócio de banco" é "igual máfia" e que "ninguém" saía "bem". "Não dá pra sair. Ninguém sai. Bem não sai. Só sai mal."

Meses mais tarde, em julho, afirmou que estava no meio de uma "guerra política" e que adversários queriam um "banho de sangue". O empresário estava sob pressão após parecer contrário barrar a Caixa Asset de comprar R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master.

Ele ainda diria, em agosto, que havia uma "conspiração já atestada" contra ele e o Master, mas que estava "contornando" o caso, sem dar detalhes.

Neste momento, agentes do setor bancário já desconfiavam da viabilidade do Master após uma expansão acelerada, baseada na emissão de CDBs que prometiam remunerações bem acima das praticadas no mercado.

Em diversos trechos, Vorcaro ainda narra uma disputa com André Esteves, dono do BTG Pactual.

No relatório que embasou a prisão do ex-banqueiro, a PF descreve outro perfil de Vorcaro. Ele mantinha, segundo os investigadores, uma milícia privada, chamada "A Turma", que contava com a participação de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, descrito como Sicário.

As conversas encontradas no celular do ex-banqueiro citam a intenção de forjar um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, como forma de intimidação, ainda de acordo com a Polícia Federal.

Os documentos levados à CPI mostram uma captura de tela de conversa em que Mourão avisa Vorcaro sobre a retirada de uma página da internet que mencionava o relacionamento de Martha com o ex-jogador da NBA Rony Seikaly, com quem ela tem uma filha de seis anos.

Dias antes, o empresário disse para a namorada que uma "turma minha do digital" conseguiu "tirar seu negócio do google de casada com Rony".

Vorcaro já havia mencionado o desejo de acompanhar os passos do ex-namorado de Martha. Em outubro de 2024, ele afirmou para Martha que contratou uma "equipe de solo e digital" para monitorá-lo.

Os diálogos ainda mencionam a ideia de convidar Ivanka Trump, filha de Donald Trump, para o Carnaval do Rio de 2025. Vorcaro e a ex-namorada também esboçaram uma lista de convidados para a festa que menciona o jogador francês de futebol Paul Pogba, entre outros nomes.

Em junho de 2024, ele afirma a então namorada que estava "todo mundo do Brasil" em Lisboa, no período em que acontecia o evento que ficou conhecido como "Gilmarpalooza" e que sugeriu também frequentar.

