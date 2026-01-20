Home
>
Economia do ES
>
Espírito Santo expande exportações para outros países após tarifaço dos EUA

Espírito Santo expande exportações para outros países após tarifaço dos EUA

Apesar de os Estados Unidos continuarem sendo o principal parceiro do Estado, produtos capixabas ganharam espaço em outras nações, especialmente as asiáticas, em 2025

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:47

Produtos mais exportados pelo ES em 2025
Minério, café, aço e pimenta-do-reino estão entre os produtos mais exportados pelo ES Crédito: Reprodução

Em ano de tarifaço imposto pelo presidente dos Estados UnidosDonald Trump, a produtos brasileiros, a corrente de comércio exterior do Espírito Santo manteve o fôlego conquistado em 2024 e fechou 2025 na casa dos US$ 24,3 bilhões. Entre os produtos mais comercializados, o destaque fica para o minério de ferro, café e aço.

Recomendado para você

Apesar de os Estados Unidos continuarem sendo o principal parceiro do Estado, produtos capixabas ganharam espaço em outras nações, especialmente as asiáticas, em 2025

Espírito Santo expande exportações para outros países após tarifaço dos EUA

Enquanto produção nacional bateu recorde em 2025, atividade nas unidades da estatal no Espírito Santo também superou números de três anos anteriores

Após 3 anos, produção de petróleo da Petrobras volta a crescer no ES

Especialista analisa como fatores culturais e emocionais alimentam a autossabotagem feminina e ensina como vencer esse ciclo

Síndrome da impostora: por que tantas mulheres competentes se sentem insuficientes

Apesar de os Estados Unidos continuarem sendo o principal parceiro comercial do Espírito Santo, abrigando 27,1% das exportações capixabas, o ano do tarifaço foi marcado pela expansão das relações comerciais com outros países, que fecharam 2025 com uma fatia mais alta das negociações do Estado. A queda de 2024 para o ano passado na participação estadunidense foi de 7,6%, visto que, no ano anterior, o país norte-americano foi destino de 28,6% dos produtos capixabas. 

Entre os países que tiveram expansão na exportação capixaba está Singapura, com 8,6% de participação e crescimento de 235,6% em relação a 2024. O país asiático é o segundo destino dos produtos saídos do Espírito Santo. A China, terceiro maior parceiro, teve 5,7% de participação e alta de 40,9% em relação ao ano anterior. A Coreia do Sul, com 5% da fatia das exportações, teve crescimento de 117,9% de um ano para outro.

Depois de bater recorde em 2024, o total de importações e exportações do Estado reduziu 1,4% em 2025. Em 2024, o acumulado foi de US$ 24,6 bilhões. Mesmo com a queda, a movimentação em 2025 ainda manteve a corrente de comércio na casa dos US$ 24 bilhões, sendo superior aos nove anos anteriores a 2024.

Leia mais

Imagem - Com tarifaço de Trump, exportações brasileiras para os EUA caíram 6,6% em 2025

Com tarifaço de Trump, exportações brasileiras para os EUA caíram 6,6% em 2025

Imagem - Exportações do ES para os EUA caem 12% no primeiro mês do tarifaço

Exportações do ES para os EUA caem 12% no primeiro mês do tarifaço

As exportações somaram US$ 10,5 bilhões, queda de 2,6% em relação a 2024. Já as importações chegaram a US$ 13,8 bilhões, redução de 0,6%.

Os produtos mais exportados do Espírito Santo foram o minério de ferro, com 27,8%, seguido do café não torrado, que representou 15% das exportações. Em seguida, aparecem produtos semiacabados de ferro e aço, com 12,1%, cal, cimentos e materiais de construção, com 9,5%, e petróleo, com 9,2%.

Por outro lado, na lista do que foi mais importado pelo Espírito Santo em 2025 aparecem os automóveis de passageiros na primeira colocação, com 27,6%. Na segunda posição, estão os veículos para transportes de mercadorias (15,1%) e, em seguida, aeronaves e outros equipamentos (12,6%).

Crescimento de produtos pós-tarifaço

Segundo Edna Morais, coordenadora de Estudos Econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em 2025 o minério de ferro permaneceu como o principal produto da pauta exportadora, com leve retração, mas ainda dominante.

Na avaliação da economista, café e derivados reagiram a pressões do mercado internacional e a fatores tarifários, com queda de receitas.

"Produtos como pimenta-do-reino, pedras ornamentais e extratos apresentaram expansão, sugerindo ajuste da pauta e maior diversificação em 2025, tanto no período pré quanto pós-tarifaço", aponta.

No caso da pimenta-do-reino, o produto atingiu o maior valor da série histórica no Estado em exportações, sendo o grande destaque de 2025, segundo informações da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). A pimenta cresceu 113% em valor e 58% em volume, atingindo US$ 347 milhões. No geral, o Espírito Santo respondeu por 69% de todas as exportações brasileiras de pimenta.

Maiores crescimentos dos produtos do agro

Mesmo em um ano de ajuste após o pico de 2024, vários segmentos apresentaram expansão relevante:

  • Ovos: +1.275% em valor e +762% em volume
  • Carne bovina: +38% em valor e +17% em volume
  • Café solúvel: +28% em valor
  • Mamão: +14% em valor e volume
  • Pescados: +1% em valor e +10% em volume
  • Gengibre: +8% em volume

O Espírito Santo também liderou a exportação nacional de diversos produtos, como gengibre (60%), mamão (40%) e pimenta-do-reino (69%), que tiveram o Estado respondendo pela maior parte das exportações brasileiras.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, o desempenho de 2025 deve ser analisado à luz do ciclo excepcional vivido no ano anterior.

“O ano de 2025 foi bom para o agronegócio capixaba, mesmo em um ambiente mais desafiador e com os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos. Viemos de 2024, que foi um ano fora da curva, o melhor da nossa história, muito influenciado pela antecipação de compras de café, especialmente pela União Europeia, e pelos recordes de preços no mercado internacional. Partindo de um patamar tão elevado, é natural algum ajuste, mas os números de 2025 mostram que o agro do Espírito Santo segue forte, competitivo e diversificado”, destacou.

LEIA MAIS

Saiba onde deve ser instalada fábrica de veículos elétricos da GWM no ES

Governo do ES vai investir R$ 26 milhões para promover o turismo

Plataforma para autistas criada no ES ganha prêmio nos Emirados Árabes

Empresa do ES recebe autorização para fabricar aviões em Jaguaré

Café, frutas e indústria: como acordo do Mercosul e União Europeia vai beneficiar o ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Exportacao Importação Minério de Ferro aço Tarifaço

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais