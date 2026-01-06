Balança comercial

Com tarifaço de Trump, exportações brasileiras para os EUA caíram 6,6% em 2025

Já as importações de produtos dos Estados Unidos subiram 11,3% no ano passado, somando US$ 45,246 bilhões

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:11

SÃO PAULO - As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 6,6% em 2025, totalizando US$ 37,716 bilhões, ante US$ 40,368 bilhões em 2024. As importações de produtos dos EUA subiram 11,3% no ano passado, somando US$ 45,246 bilhões (as compras dos norte-americanos somaram US$ 40,652 bilhões em 2024).

Com isso, o déficit com os EUA em 2025 foi de US$ 7,530 bilhões.

Em novembro, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a derrubada da tarifa adicional de 40% que ele havia imposto anteriormente sobre uma série de produtos brasileiros.

Com a ordem executiva do fim do ano passado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) calcula que 22% das exportações brasileiras, ou US$ 8,9 bilhões, ainda estão sujeitas às tarifas estabelecidas em julho, incluindo nesse grupo tanto os produtos que pagam apenas a tarifa extra de 40%, quanto os que pagam os 40% mais a taxa-base de 10%.

Outros 15% (US$ 6,2 bilhões) continuam sujeitos apenas à tarifa de 10%, e 27% (US$ 10,9 bilhões), às tarifas da Seção 232. E 36% das exportações estão livres de tarifas adicionais.

Dezembro

Após parte das tarifas adicionais terem sido removidas, as exportações caíram 7,2% em dezembro (totalizando US$ 3,449 bilhões no mês passado, ante US$ 3,717 bilhões em dezembro de 2024).

Esta foi a quinta queda consecutiva nas vendas aos EUA, depois da imposição da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros em julho.

Já as importações de produtos norte-americanos caíram 1,5% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2024 (US$ 3,449 bilhões x US$ 3,249 bilhões).

