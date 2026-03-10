Home
Brasil tem 70 bilionários em lista anual da Forbes; veja os 10 mais ricos

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, lidera ranking dos brasileiros, com fortuna de US$ 35,9 bilhões

MATHEUS DOS SANTOS

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:28

SÃO PAULO - O ranking anual de bilionários da Forbes divulgado nesta terça-feira (10) tem 70 brasileiros. No topo pelo terceiro ano consecutivo está o cofundador do Facebook (hoje Meta) Eduardo Saverin, com fortuna de US$ 35,9 bilhões (R$ 184,3 bilhões).

Membros da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco e hoje parte do Itaú, André Esteves, do BTG Pactual, além de Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira também marcam presença na lista dos dez mais riscos.

Entre os nomes, a maioria (7) tem atividades nos setores bancário e de investimentos. A lista é elaborada com base nos preços de ações negociadas em Bolsa, com fechamento em 1º de março, além de itens como imóveis e obras de arte.

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, homem mais rico do Brasil
Eduardo Saverin tem fortuna de US$ 35,9 bilhões (R$ 184,3 bilhões) Crédito: Divulgação

Líder da lista, Saverin foi colega de Mark Zuckerberg na Universidade Harvard em 2004, quando fundaram, com outras três pessoas, a rede social Facebook. A fortuna do empresário brasileiro subiu de US$ 34,5 bilhões para US$ 35,9 bilhões de 2025 para 2026, um aumento de cerca de 4%.

A alta acompanha o avanço das receitas da Meta, que registrou US$ 59,9 bilhões no quarto trimestre de 2025. A empresa tem intensificado os investimentos em IA.

O patrimônio de Saverin o coloca distante do segundo lugar, o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, que registrou uma fortuna de US$ 20,2 bilhões no ranking.

Entre as bilionárias, destaque para Ana Lucia Villela, membro do conselho de administração do Itaú que aparece na 30ª posição entre os ricos brasileiros, com fortuna de US$ 2,5 bilhões.

BRASILEIROS MAIS RICOS DE 2026, SEGUNDO A FORBES

  1. Eduardo Saverin (Facebook): US$ 35,9 bilhões
  2. André Esteves (BTG Pactual): US$ 20,2 bilhões
  3. Jorge Paulo Lemann e família (3G e Ambev): US$ 19,8 bilhões
  4. Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú): US$ 9,9 bilhões
  5. Pedro Moreira Salles (Itaú): US$ 9,1 bilhões
  6. Jorge Moll Filho e família (Rede D'Or): US$ 7,5 bilhões
  7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles (3G e Ambev): US$ 7,4 bilhões
  8. Carlos Alberto Sicupira e família (3G e Ambev): US$ 6,9 bilhões
  9. Miguel Krigsner (Boticário): US$ 6,8 bilhões
  10. Alex Behring (3G): US$ 5,8 bilhões

