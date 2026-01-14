Iniciativa

Governo do ES vai investir R$ 26 milhões para promover o turismo

Plano de marketing é organizado a partir de seis segmentos estratégicos: praia e mar; natureza e ecoturismo; agroturismo e turismo rural; cultura e patrimônio; gastronomia; e eventos e negócios

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:31

O governo do Espírito Santo vai investir R$ 26 milhões para promover o turismo capixaba em 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14) pelo governador Renato Casagrande (PSB), durante o lançamento do Plano de Marketing para o Turismo no Estado 2026–2030, que ocorreu durante a reunião do Conselho Estadual de Turismo do Espírito Santo (Contures), em Vitória. A expectativa é que o valor se repita nos próximos anos. Em 2025, foram investidos cerca de R$ 6 milhões.

Segundo o chefe do Poder Executivo, parte desse recurso já está no orçamento de 2026 e o restante deve ser adicionado em breve. A ação visa redefinir o posicionamento do Estado, organizando a oferta turística e atuando de forma estratégica nos mercados nacional e internacional.

Governador Renato Casagrande apresenta o plano de marketing do turismo Crédito: Sebrae / Divulgação

A estratégia do plano está definida a partir de seis segmentos: praia e mar; natureza e ecoturismo; agroturismo e turismo rural; cultura e patrimônio; gastronomia; e eventos e negócios. As áreas foram definidas a partir de uma análise integrada da oferta, da demanda e das tendências do turismo.

Casagrande afirma que a iniciativa está sendo feita de forma articulada dentro do governo, parte com a Secretaria de Turismo e outra com a Secretaria de Comunicação, para fazer a divulgação turística do estado.

“Em um cenário de crescente competitividade entre destinos, o plano representa um movimento decisivo para transformar potencial turístico em resultados consistentes, sustentáveis e alinhados ao perfil do viajante contemporâneo. A iniciativa parte do entendimento de que o turismo não se desenvolve apenas com promoção, mas com estratégia, clareza de posicionamento e capacidade de entregar experiências relevantes”, comenta.

O governador ressaltou que, até pouco tempo, o Estado foi um segredo muito bem guardado do Brasil e que as pessoas querem saber o que tem sido feito por aqui.

“O plano nos orienta sobre quais são as atividades que a gente tem um potencial maior, onde que a gente deve atacar efetivamente, quais são as regiões que devemos potencializar e incentivar, para potencializar aquilo que o Estado já tem. O desenvolvimento desse trabalho precisa ser feito em conjunto com o setor privado e não apenas pela administração pública”, completou.

O secretário de Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho, salienta que, embora os desafios sejam grandes, a equipe da pasta e todo o segmento do turismo trabalham de forma planejada.

“Temos um governo organizado, com as contas em dia e com poder de investimento em infraestrutura, cerca de 20% do orçamento, que refletem também no turismo. Elaboramos o plano de marketing para nos dar direcionamento. Não adianta nada a gente ter a base, toda essa parte logística, se a gente não atrair o turista para cá”, destaca.

O presidente do Contures, Valdeir Nunes, afirma que o turismo capixaba vive um novo momento, principalmente com o valor atribuído à divulgação do turismo.

“É algo extraordinário o que estamos fazendo aqui. Governo, entidades, empresariado atuando em conjunto. Vamos escolher algumas feiras do segmento para estar presente e divulgar as nossas potencialidades”, ressalta.

Em abril, o Espírito Santo terá um salão de turismo, que contará com a participação de mais de 400 agentes de viagem, como adianta o presidente do Sebrae-ES, Pedro Rigo. Segundo ele, o evento tem como objetivo fazer com que esses profissionais possam conhecer as terras capixabas e, assim, vender os atrativos do Estado da melhor maneira.

“Já estamos preparando os empreendedores, os roteiros e as rotas para que a gente possa ter, de fato, produtos importantes para ofertar para esse mercado que se abre definitivamente com o Espírito Santo. A partir do plano de marketing temos a clareza de onde estamos e como chegar aonde desejamos”, reforça.

