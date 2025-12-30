Home
>
Cotidiano
>
Governo do ES lança licitação para construir Aeroporto das Montanhas

Governo do ES lança licitação para construir Aeroporto das Montanhas

Abertura da sessão para receber propostas das empresas interessadas em executar a obra em Venda Nova do Imigrante está marcada para as 10h do dia 6 de abril

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:22

Avião ATR-42 é um dos que vai poder pousar e decolar em segurança no Aeroporto das Montanhas
Avião ATR-42 é um dos que poderão pousar e decolar no Aeroporto das Montanhas Crédito: Divulgação / ATR

O governo do Espírito Santo lançou, nesta terça-feira (30), o edital de licitação para a construção do Aeroporto das Montanhas Capixabas, em Venda Nova do Imigrante, conforme antecipado pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista à CBN Vitória 92,5 FM. O projeto é considerado estratégico para ampliar a conectividade aérea, fortalecer o turismo e impulsionar o desenvolvimento econômico da região. 

Recomendado para você

Moradores relatam estar há mais de 10 dias sem abastecimento; SAAE atribui falhas ao aumento excepcional do consumo provocado pelo calorão

Onda de calor e falta d'água deixam moradores de Baixo Guandu em situação crítica

Serviços essenciais como atendimento nos hospitais estaduais e Samu funcionarão normalmente; já outros como testagem para Covid-19 e atendimento em farmácias cidadãs voltarão somente em 2026

Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

A tradicional prova capixaba de corredores de rua abre as festividades da Festa da Penha. As inscrições vão até 31 de março.

Corrida da Penha abre inscrições e espera reunir mais de 5 mil pessoas em percurso de fé, esporte e tradição

O investimento previsto na implantação do Aeroporto das Montanhas é de até R$ 75,3 milhões, com execução sob o regime de Contratação Integrada, que reúne projeto, licenciamento, obras e homologação em um único contrato. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 6 de abril, às 10h, quando serão recebidas as propostas das empresas interessadas.

O prazo estimado para a implantação contempla até 8 meses para a elaboração dos projetos executivos e os processos de licenciamento, além de até 22 meses para a execução das obras.

O aeroporto está sendo planejado para operar com pista de pouso e decolagem de 1.200 metros por 30 metros, taxiway e pátio de aeronaves aptos a receber aviões do tipo ATR-42, utilizados em rotas regionais, além de helicópteros. O projeto prevê ainda a construção de terminal de passageiros, acesso viário, estacionamento e estruturas de apoio.

Em solenidade no Palácio Anchieta, o governador afirmou que a expectativa é que aeroporto regional potencialize o turismo na região de montanhas capixabas. "Um investimento sonhado por muita gente, e hoje damos o primeiro passo, com o lançamento do edital. Muito em breve, vamos iniciar as obras. Que nosso 2026 possa ser ainda melhor do que o ano que está terminando", declarou.

Para o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o lançamento do edital marca um passo importante para o desenvolvimento da região.

“Estamos tirando do papel um projeto aguardado há muitos anos. O Aeroporto das Montanhas Capixabas vai ampliar o acesso à região, fortalecer o turismo, atrair investimentos e aproximar o interior dos grandes centros. É uma obra estruturante, pensada para o futuro do Espírito Santo”, destacou.

As obras também incluem a implantação de equipamentos de navegação aérea, como o Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), balizamento luminoso, biruta iluminada e farol de aeródromo, garantindo operações diurnas e noturnas com segurança.

A estrutura também poderá servir como base de apoio para operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Leia mais

Imagem - Sinal de emissora de rádio atrapalha pousos de aviões em Vitória

Sinal de emissora de rádio atrapalha pousos de aviões em Vitória

Imagem - Reunião de conselho de saúde tem acusações de injúria racial e homofobia em Colatina

Reunião de conselho de saúde tem acusações de injúria racial e homofobia em Colatina

Imagem - Jesus de Nazareth vai ganhar parque com mirante e reforma de praças

Jesus de Nazareth vai ganhar parque com mirante e reforma de praças

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais