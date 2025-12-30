Dois anos de obras

Governo do ES lança licitação para construir Aeroporto das Montanhas

Abertura da sessão para receber propostas das empresas interessadas em executar a obra em Venda Nova do Imigrante está marcada para as 10h do dia 6 de abril

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:22

Avião ATR-42 é um dos que poderão pousar e decolar no Aeroporto das Montanhas Crédito: Divulgação / ATR

O governo do Espírito Santo lançou, nesta terça-feira (30), o edital de licitação para a construção do Aeroporto das Montanhas Capixabas, em Venda Nova do Imigrante, conforme antecipado pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista à CBN Vitória 92,5 FM. O projeto é considerado estratégico para ampliar a conectividade aérea, fortalecer o turismo e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

O investimento previsto na implantação do Aeroporto das Montanhas é de até R$ 75,3 milhões, com execução sob o regime de Contratação Integrada, que reúne projeto, licenciamento, obras e homologação em um único contrato. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 6 de abril, às 10h, quando serão recebidas as propostas das empresas interessadas.

O prazo estimado para a implantação contempla até 8 meses para a elaboração dos projetos executivos e os processos de licenciamento, além de até 22 meses para a execução das obras.

O aeroporto está sendo planejado para operar com pista de pouso e decolagem de 1.200 metros por 30 metros, taxiway e pátio de aeronaves aptos a receber aviões do tipo ATR-42, utilizados em rotas regionais, além de helicópteros. O projeto prevê ainda a construção de terminal de passageiros, acesso viário, estacionamento e estruturas de apoio.

Em solenidade no Palácio Anchieta, o governador afirmou que a expectativa é que aeroporto regional potencialize o turismo na região de montanhas capixabas. "Um investimento sonhado por muita gente, e hoje damos o primeiro passo, com o lançamento do edital. Muito em breve, vamos iniciar as obras. Que nosso 2026 possa ser ainda melhor do que o ano que está terminando", declarou.

Para o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o lançamento do edital marca um passo importante para o desenvolvimento da região.

“Estamos tirando do papel um projeto aguardado há muitos anos. O Aeroporto das Montanhas Capixabas vai ampliar o acesso à região, fortalecer o turismo, atrair investimentos e aproximar o interior dos grandes centros. É uma obra estruturante, pensada para o futuro do Espírito Santo”, destacou.

As obras também incluem a implantação de equipamentos de navegação aérea, como o Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), balizamento luminoso, biruta iluminada e farol de aeródromo, garantindo operações diurnas e noturnas com segurança.

A estrutura também poderá servir como base de apoio para operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

