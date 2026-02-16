Vídeo e fotos

Asfalto cede após obra da Cesan e caminhões caem em crateras em Guarapari

Segundo a prefeitura, falhas na vedação e na compactação do solo provocaram o afundamento da via no bairro Condados

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:31

Um problema em uma obra na rede da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) fez o asfalto ceder na Rua Presidente Tancredo Neves, no bairro Condados, Guarapari. Dois caminhões que passaram pelo local caíram em crateras que se abriram após o afundamento da via: um dos veículos é da Prefeitura de Guarapari e o outro pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço à própria Cesan.

A prefeitura informou que falhas na vedação e na compactação do solo provocaram a abertura das crateras. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os caminhões sendo retirados dos buracos (veja acima).

A situação causou transtornos a motoristas e afetou a circulação de veículos na região. Moradores relataram ao repórter João Brito, da TV Gazeta, que problemas como buracos e desnivelamentos vêm ocorrendo há cerca de quatro meses, desde o início das obras de implantação do sistema de redes de coleta e tratamento de esgoto.

A Cesan informou que equipes da empresa prestaram apoio para a retirada dos caminhões. Segundo a companhia, técnicos vão vistoriar o local para identificar as causas do afundamento do asfalto e realizar a recuperação do trecho.

A Prefeitura de Guarapari também comunicou que enviará uma equipe técnica ao local para avaliar as intervenções necessárias e restabelecer plenamente as condições de tráfego na via.

