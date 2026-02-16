Confira como fica a previsão do tempo para os próximos dias no ES

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:58
Os últimos dias de folia serão de muito sol e calor em todo o Espírito Santo. As temperaturas também vão continuar elevadas.
De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta terça-feira (17), último dia oficial do carnaval, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em todo o Estado, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva.
As temperaturas máximas aumentam, e o vento sopra fraco a moderado no litoral. O Climatempo prevê mínima de 24°C e máxima de 32°C.
Já na Quarta-feira de Cinzas (18), o tempo permanece quente e abafado em todo o Estado até o fim da manhã, conforme informa o Incaper. A previsão do órgão é que, a partir da tarde, o calor e a umidade favoreçam pancadas de chuva com trovoadas em áreas das regiões Sul e Serrana próximas ao Caparaó.
Não há previsão de chuva nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória. As temperaturas máximas aumentam. O vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o da Grande Vitória. Os termômetros devem marcar mínima de 24°C e máxima de 33°C, de acordo com informações do Climatempo.
