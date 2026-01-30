Garçom, traz a conta!

Quanto custa comer em quiosques nas praias da Grande Vitória? Veja preços

Levantamento de A Gazeta mostra valores de petiscos e pratos típicos nas praias de Vitória, Vila Velha e Serra; moqueca capixaba completa chega a custar R$ 317

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:08

Moqueca servida no Restaurante Maresias, em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Durante o verão, capixabas e turistas recorrem às praias para aliviar o calor e aproveitar os dias de sol. Nesse cenário, quiosques e restaurantes à beira-mar se tornam opções para beliscar petiscos, almoçar ou se refrescar com uma bebida gelada. De olho nisso, A Gazeta foi conferir quanto custa comer em estabelecimentos nas praias de Vitória, Serra e Vila Velha, na Grande Vitória, nos dias 8, 9 e 16 de janeiro, respectivamente

Entre os petiscos analisados, a batata frita aparece como a opção mais barata em estabelecimentos de Camburi, em Vitória, onde é encontrada a partir de R$ 35, no Quiosque da Cida. O valor mais alto foi registrado no Quiosque da Lili, em Vila Velha, onde a porção chega a R$ 55.

A casquinha de siri tem preços que variam de R$ 35,50, em Itaparica, no Quiosque da Lili, até R$ 42, em restaurantes da Praia de Camburi, como o Tarrafas. Em Manguinhos, na Serra, o item não aparece com frequência no cardápio, que prioriza pratos maiores.

O tradicional peroá frito apresenta a maior disparidade da lista. Enquanto a porção simples em Camburi parte de R$ 40 (Quiosque da Cida), o prato completo — com acompanhamentos — chega a R$ 219 em pontos da Curva da Jurema. Já em Manguinhos, os valores ficam entre R$ 79 e R$ 159, dependendo do estabelecimento.

Se tem moqueca, então é capixaba

E é claro que não poderíamos deixar de fora a moqueca. O prato típico do Espírito Santo é procurado não só por turistas, mas também pelo público que quer ter uma experiência 100% capixaba.

Com a alta procura, os preços também disparam. A moqueca completa, com arroz, moquequinha de banana e pirão, pode ser encontrada a partir de R$ 140, no restaurante Pinguin Pescador, na Curva da Jurema, em Vitória, valor mais baixo registrado no levantamento. Em Camburi, também na Capital, os preços ficam entre R$ 150 e R$ 220.

Já em Manguinhos, na Serra, moquecas de badejo, camarão ou lagosta custam de R$ 199 a R$ 317, valores associados ao perfil gastronômico da região.

Considerando todos os valores levantados, a média simples do preço da moqueca nas praias da Grande Vitória é de aproximadamente R$ 256.

Valéria Dutra, a Baiana, é vendedora na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

O que a baiana tem

Para quem prefere um lanche rápido na areia, vendedores ambulantes são a saída. Conhecida entre frequentadores da Praia da Costa, em Vila Velha, a barraca da baiana Valéria Dutra é parada obrigatória para banhistas e turistas.

No cardápio, as empadas custam R$ 10, com sabores como camarão, frango, alho-poró e opções sem glúten. Já a cerveja é vendida a partir de R$ 10, enquanto o latão sai por cerca de R$ 13, mantendo preços acessíveis para quem passa o dia na praia.

