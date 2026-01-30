Home
Quanto custa comer em quiosques nas praias da Grande Vitória? Veja preços

Quanto custa comer em quiosques nas praias da Grande Vitória? Veja preços

Levantamento de A Gazeta mostra valores de petiscos e pratos típicos nas praias de Vitória, Vila Velha e Serra; moqueca capixaba completa chega a custar R$ 317

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:08

Prato servido no Restaurante Maresias, Manguinhos
Moqueca servida no Restaurante Maresias, em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Durante o verão, capixabas e turistas recorrem às praias para aliviar o calor e aproveitar os dias de sol. Nesse cenário, quiosques e restaurantes à beira-mar se tornam opções para beliscar petiscos, almoçar ou se refrescar com uma bebida gelada. De olho nisso, A Gazeta foi conferir quanto custa comer em estabelecimentos nas praias de Vitória, Serra e Vila Velha, na Grande Vitória, nos dias 8, 9 e 16 de janeiro, respectivamente

Levantamento de A Gazeta mostra valores de petiscos e pratos típicos nas praias de Vitória, Vila Velha e Serra; moqueca capixaba completa chega a custar R$ 317

Quanto custa comer em quiosques nas praias da Grande Vitória? Veja preços

Entre os petiscos analisados, a batata frita aparece como a opção mais barata em estabelecimentos de Camburiem Vitória, onde é encontrada a partir de R$ 35, no Quiosque da Cida. O valor mais alto foi registrado no Quiosque da Lili, em Vila Velha, onde a porção chega a R$ 55.

A casquinha de siri tem preços que variam de R$ 35,50, em Itaparica, no Quiosque da Lili, até R$ 42, em restaurantes da Praia de Camburi, como o Tarrafas. Em Manguinhos, na Serra, o item não aparece com frequência no cardápio, que prioriza pratos maiores.

O tradicional peroá frito apresenta a maior disparidade da lista. Enquanto a porção simples em Camburi parte de R$ 40 (Quiosque da Cida), o prato completo — com acompanhamentos — chega a R$ 219 em pontos da Curva da Jurema. Já em Manguinhos, os valores ficam entre R$ 79 e R$ 159, dependendo do estabelecimento.

Pestiscos nas praias da Grande Vitória

Prato servido no Restaurante Maresias, Manguinhos por Ricardo Medeiros
Prato servido no Restaurante Maresias, Manguinhos por Ricardo Medeiros

Se tem moqueca, então é capixaba

E é claro que não poderíamos deixar de fora a moqueca. O prato típico do Espírito Santo é procurado não só por turistas, mas também pelo público que quer ter uma experiência 100% capixaba.

Com a alta procura, os preços também disparam. A moqueca completa, com arroz, moquequinha de banana e pirão, pode ser encontrada a partir de R$ 140, no restaurante Pinguin Pescador, na Curva da Jurema, em Vitória, valor mais baixo registrado no levantamento. Em Camburi, também na Capital, os preços ficam entre R$ 150 e R$ 220.

