Preço da água de coco varia até 86% nas praias da Grande Vitória

Levantamento de A Gazeta percorreu as orlas de Vitória, Vila Velha e Serra. Tomar água na fruta custa entre R$ 7 e R$ 13, enquanto o litro da bebida chega a R$ 17; confira onde economizar

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:03

Valadares é vendedor de coco na Praia de Camburi. Crédito: Ricardo Medeiros

Refrescante, hidratante e quase obrigatória nos dias de calor, a água de coco está entre os produtos mais consumidos nas praias durante o verão. Mas o valor pago pelo consumidor pelo produto pode variar bastante, dependendo do volume, do tipo de vendedor e de município.

Levantamento feito pela reportagem de A Gazeta nas praias de Vitória, Serra e Vila Velha — nos dias 8,9 e 16 de janeiro, respectivamente — mostra que o preço do coco (fruta), por exemplo, apresenta uma variação de quase 86% entre as praias da Grande Vitória. Já o litro da bebida pode chegar a R$ 17.

Vila Velha concentra maior variação

Vila Velha é o município onde a diferença de preços aparece de forma mais evidente. E a melhor opção tem se mostrado ir até os carrinhos de vendedores independentes, com a fruta saindo por R$ 7 no Coco do Alemão, na orla da Praia da Costa. Nesses pontos, ainda é possível encontrar o litro da água de coco por R$ 15.

Já em quiosques, como na Praia de Itaparica, o coco é vendido por R$ 12 ou R$ 13, o que representa um aumento de até 85,7% em relação ao menor preço encontrado no município.

De Cuba para as praias capixabas

O cubano Yusnierky Cruz está no Brasil há cinco anos e, há dois, decidiu empreender na orla de Vila Velha, onde mantém a barraca Havana Drinks. No local, ele vende água de coco e drinks, opções bastante procuradas por quem busca se refrescar durante o verão. Segundo o comerciante, a atual temporada tem sido bastante movimentada.

Ele afirma perceber que, com o passar do tempo, a orla de Vila Velha está cada vez mais cheia, o que reflete o aumento no fluxo de moradores e turistas que escolhem as praias da cidade para aproveitar os dias de calor.

Em seu ponto de venda, os valores variam conforme o volume. A água de coco é uma das opções mais procuradas e custa a partir de R$ 5 (copo de 200 ml), chegando a R$ 9 no copo de 500 ml; já a garrafa de 1 litro sai por R$ 17 e a de 2 litros, por R$ 30, enquanto o coco natural custa R$ 10.

O cubano Yusnierky Cruz está no Brasil há cinco anos e, há dois, decidiu empreender na orla de Vila Velha. Crédito: Ricardo Medeiros

Vitória tem preços mais estáveis

Na capital, os preços apresentam menor variação entre os pontos pesquisados. Na Praia de Camburi, o comerciante Waldemir Valadares, que trabalha na orla desde 1981, vende a fruta por R$ 8 em sua barraca, a Coco do Valadares, localizada próximo ao posto K5.

O litro da água de coco sai por R$ 14, enquanto copos menores custam R$ 3 (200 ml), R$ 5 (300 ml) e R$ 7 (500 ml). Segundo o vendedor de 82 anos, o preço final depende diretamente do custo do produto.

“Antes, eu conseguia comprar o coco por R$ 2 a unidade, mas agora está chegando a R$ 4. A gente tenta manter os preços, mas só dá para sabermos o valor quando chega o carregamento”, explica.

Mais próximo ao bairro Jardim Camburi, no Ponto do Coco, os preços são semelhantes. O litro custa R$ 15, enquanto a garrafa de dois litros sai por R$ 28. Copos de 200 ml a 500 ml variam entre R$ 4 e R$ 7.

Serra apresenta equilíbrio nos valores

Em Manguinhos, na Serra, há um equilíbrio entre os valores, mesmo em restaurantes, com o coco custando entre R$ 8 e R$ 10, dependendo do ponto de venda.

