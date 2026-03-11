Inteligência artificial entra no centro da estratégia de empresas do ES

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:38
O avanço da inteligência artificial e seus impactos nas decisões estratégicas das empresas esteve no centro dos debates da quarta edição do Conecta.CEO, realizada na terça-feira (10), na nova sede da Base27, em Vitória. O encontro reuniu executivos e representantes de startups para discutir como a tecnologia deve transformar processos, modelos de negócios e a forma como as organizações tomam decisões.
Entre os palestrantes, esteve Denis Fernandes, diretor de Dados e IA para a América Latina da Oracle, que falou para os líderes sobre o uso da inteligência artificial no ambiente corporativo e suas tendências no mercado. Segundo ele, as empresas caminham para uma nova etapa de adoção da tecnologia, com sistemas cada vez mais capazes de executar tarefas complexas e auxiliar na tomada de decisões.
Denis FernandesDiretor de Dados e IA para a América Latina da Oracle
O debate também abordou o impacto dessa transformação nas lideranças. Para o especialista, executivos precisarão cada vez mais entender o potencial das tecnologias emergentes para incorporar inovação às estratégias de negócio.
O evento também marcou o início das atividades na nova sede da Base27, hub de inovação criado para aproximar empresas tradicionais do ecossistema de startups. A inauguração do espaço, na Mata da Praia, em Vitória, teve uma cerimônia intimista de corte de faixa realizada na segunda-feira (9), na véspera do encontro.
De acordo com a CEO da Base27, Michele Janovik, a mudança para o novo espaço representa uma etapa de expansão das iniciativas voltadas à inovação e à conexão entre empresas.
“A inovação acontece quando diferentes atores do ecossistema se conectam. O nosso papel é criar um ambiente que facilite esse diálogo entre empresas, tecnologia e novos negócios”, afirmou.
Novo espaço da Base27 / Conecta.CEO
O hub foi criado em 2020, durante a pandemia, a partir da iniciativa de empresários que buscavam discutir os impactos da transformação digital nos negócios. Segundo o presidente executivo da Apex Partners, Fernando Cinelli, a proposta sempre foi ampliar as conexões entre empreendedores e estimular a inovação no Estado.
Fernando CinelliPresidente executivo da Apex Partners
Segundo ele, a proposta sempre foi ampliar conexões entre empreendedores e estimular novos negócios a partir da inovação.
“A gente está aqui para fomentar a inovação por meio da iniciativa privada. Com pequenas inovações, conseguimos desenvolver iniciativas relevantes para agregar e gerar lucro aos negócios. Hoje é um dia simbólico, pois estamos resgatando nosso DNA, com um projeto 100% focado na inovação”, destacou Cinelli.
