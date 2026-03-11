Tecnologia

Inteligência artificial entra no centro da estratégia de empresas do ES

Evento de inauguração da nova sede da Base27, em Vitória, reuniu líderes e startups para discutir o uso das novas tecnologias no mundo corporativo

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:38

Avanço da inteligência artificial foi discutido em evento, em Vitória Crédito: André Cypreste

O avanço da inteligência artificial e seus impactos nas decisões estratégicas das empresas esteve no centro dos debates da quarta edição do Conecta.CEO, realizada na terça-feira (10), na nova sede da Base27, em Vitória. O encontro reuniu executivos e representantes de startups para discutir como a tecnologia deve transformar processos, modelos de negócios e a forma como as organizações tomam decisões.

Entre os palestrantes, esteve Denis Fernandes, diretor de Dados e IA para a América Latina da Oracle, que falou para os líderes sobre o uso da inteligência artificial no ambiente corporativo e suas tendências no mercado. Segundo ele, as empresas caminham para uma nova etapa de adoção da tecnologia, com sistemas cada vez mais capazes de executar tarefas complexas e auxiliar na tomada de decisões.

A inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a atuar como parte ativa das operações das empresas, ajudando a interpretar dados e acelerar decisões estratégicas Denis Fernandes Diretor de Dados e IA para a América Latina da Oracle

O debate também abordou o impacto dessa transformação nas lideranças. Para o especialista, executivos precisarão cada vez mais entender o potencial das tecnologias emergentes para incorporar inovação às estratégias de negócio.

Inauguração da nova sede

O evento também marcou o início das atividades na nova sede da Base27, hub de inovação criado para aproximar empresas tradicionais do ecossistema de startups. A inauguração do espaço, na Mata da Praia, em Vitória, teve uma cerimônia intimista de corte de faixa realizada na segunda-feira (9), na véspera do encontro.

De acordo com a CEO da Base27, Michele Janovik, a mudança para o novo espaço representa uma etapa de expansão das iniciativas voltadas à inovação e à conexão entre empresas.

“A inovação acontece quando diferentes atores do ecossistema se conectam. O nosso papel é criar um ambiente que facilite esse diálogo entre empresas, tecnologia e novos negócios”, afirmou.

Novo espaço da Base27 / Conecta.CEO 1 de 9

O hub foi criado em 2020, durante a pandemia, a partir da iniciativa de empresários que buscavam discutir os impactos da transformação digital nos negócios. Segundo o presidente executivo da Apex Partners, Fernando Cinelli, a proposta sempre foi ampliar as conexões entre empreendedores e estimular a inovação no Estado.

O Base27 surgiu em um contexto em que todo mundo tentava entender para onde o mundo iria. A ideia era criar conexões e discutir quais tecnologias e movimentos iriam guiar os negócios Fernando Cinelli Presidente executivo da Apex Partners

Segundo ele, a proposta sempre foi ampliar conexões entre empreendedores e estimular novos negócios a partir da inovação.

“A gente está aqui para fomentar a inovação por meio da iniciativa privada. Com pequenas inovações, conseguimos desenvolver iniciativas relevantes para agregar e gerar lucro aos negócios. Hoje é um dia simbólico, pois estamos resgatando nosso DNA, com um projeto 100% focado na inovação”, destacou Cinelli.

