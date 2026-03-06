Liderança e estratégia

Evento reúne startups para debate sobre tecnologia e inovação

A discussão reunirá especialistas e investidores para debater caminhos de crescimento para negócios inovadores por meio de tecnologia, capital e visão de longo prazo

Conecta.CEO une líderes de empresas e stratups para debate sobre inovação. Crédito: Divulgação

Pela manhã, das 8h às 12h, o evento será voltado exclusivamente para CEOs e convidados, com foco em estratégia, transformação digital e inteligência artificial. O destaque da programação é a palestra do executivo Denis Fernandes, diretor de Dados e IA para a América Latina da Oracle.

Com o tema “Quando a tecnologia vira estratégia: o papel do executivo na liderança da transformação digital e da IA nos negócios”, Fernandes deve abordar como dados e inteligência artificial deixaram de ser pauta restrita às áreas de tecnologia da informação e passaram a integrar a agenda estratégica da alta liderança das empresas. A apresentação também deve discutir caminhos para estruturar estratégias orientadas por dados, integrar IA aos processos de decisão e desenvolver culturas organizacionais preparadas para a transformação digital.

Segundo os organizadores, a proposta do encontro é provocar líderes a assumirem protagonismo diante das rápidas mudanças tecnológicas, analisando riscos, oportunidades e impactos concretos no desempenho das organizações. A participação da Oracle como co-realizadora reforça o posicionamento do evento como um espaço voltado à discussão estratégica entre executivos.

Já à noite, a partir das 17h, o Base27 abre a programação para empresas e startups com o evento “Oracle e Quartzo Capital: Funding, Tech e Scale em 2026”. A discussão reunirá especialistas e investidores para debater caminhos de crescimento para negócios inovadores por meio de tecnologia, capital e visão de longo prazo.

Participam do painel convidados como Vitor Salama, Head de Ecossistema LATAM da Oracle; Kaique Cedro, analista de Investimentos da Quartzo Capital; Pedro Emboava, gerente de Território – IA, Startups e Alta Tecnologia da Oracle para o Sudeste do Brasil; e Miguel Carvalho, fundador e CEO da Takeat. A mediação será conduzida por Pollyana Rosa, diretora de Inovação do Base27.

As inscrições podem ser feitas no link https://airtable.com/appLhMDucgZVZHIcN/pagwRNW8sKdKblrBQ/form.

