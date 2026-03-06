Adeus, poupança? Tesouro Reserva rende mais e aceita resgate 24h por dia

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:29
O Tesouro Nacional vai criar um novo modelo de investimento voltado para quem busca formar reserva de emergência. Chamado de Tesouro Reserva e apelidado como “nova poupança”, o produto chega para competir com a poupança original e as “caixinhas” de bancos digitais.
Segundo o Tesouro Nacional, o título será pós-fixado e atrelado à taxa Selic, com funcionamento semelhante ao Tesouro Selic. A aplicação mínima prevista é de R$ 1, e o objetivo é oferecer uma alternativa simples e segura para investidores iniciantes. Além disso, o novo produto terá liquidez 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, permitindo aplicações e resgates a qualquer momento.
Uma das diferenças é que o novo título não terá marcação no mercado, o que reduz o risco de perdas em resgates antecipados. A ferramenta está em fase inicial de testes com clientes do Banco do Brasil e deve ser liberada gradualmente para outras instituições financeiras.
Com informações de FolhaPress e Agência Brasil.
