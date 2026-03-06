Home
>
Tá No Lucro
>
Adeus, poupança? Tesouro Reserva rende mais e aceita resgate 24h por dia

Adeus, poupança? Tesouro Reserva rende mais e aceita resgate 24h por dia

A ferramenta vem para competir com a poupança e com as “caixinhas” dos bancos digitais. Especialista explica em vídeo como funciona para o investidor

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:29

A ferramenta vêm para competir com a poupança e com as “caixinhas” dos bancos digitais

O Tesouro Nacional vai criar um novo modelo de investimento voltado para quem busca formar reserva de emergência. Chamado de Tesouro Reserva e apelidado como “nova poupança”, o produto chega para competir com a poupança original e as “caixinhas” de bancos digitais.

Recomendado para você

A ferramenta vem para competir com a poupança e com as “caixinhas” dos bancos digitais. Especialista explica em vídeo como funciona para o investidor

Adeus, poupança? Tesouro Reserva rende mais e aceita resgate 24h por dia

Organização antecipada de documentos e comprovantes pode evitar erros, atrasos e aumentar as chances de receber restituição nos primeiros lotes

Imposto de Renda 2026: veja como se organizar para fazer a declaração

Clientes com débitos em aberto poderão renegociar ou quitar dívidas com descontos de até 100% em juros, correção e multa

Banestes faz mutirão para renegociação de dívidas em 8 cidades do ES

Segundo o Tesouro Nacional, o título será pós-fixado e atrelado à taxa Selic, com funcionamento semelhante ao Tesouro Selic. A aplicação mínima prevista é de R$ 1, e o objetivo é oferecer uma alternativa simples e segura para investidores iniciantes. Além disso, o novo produto terá liquidez 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, permitindo aplicações e resgates a qualquer momento.

Uma das diferenças é que o novo título não terá marcação no mercado, o que reduz o risco de perdas em resgates antecipados. A ferramenta está em fase inicial de testes com clientes do Banco do Brasil e deve ser liberada gradualmente para outras instituições financeiras.

poupança, dinheiro, gráfico, investimentos, lucro, rendimento. selic
No Tesouro Reserva, o investidor não corre o risco de resgatar o título por um valor menor do que o esperado. Crédito: Canva/Montagem: Caroline Freitas

Com informações de FolhaPress e Agência Brasil.

Leia mais

Imagem - Novo título do Tesouro Direto terá liquidez 24 horas; veja como vai funcionar

Novo título do Tesouro Direto terá liquidez 24 horas; veja como vai funcionar

Imagem - ES lidera ranking do Tesouro Nacional em investimentos e poupança

ES lidera ranking do Tesouro Nacional em investimentos e poupança

Imagem - ES vai receber mais de R$ 4 bilhões em investimentos verdes

ES vai receber mais de R$ 4 bilhões em investimentos verdes

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Poupança Tesouro Direto

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais