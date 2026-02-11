Home
ES vai receber mais de R$ 4 bilhões em investimentos verdes

ES vai receber mais de R$ 4 bilhões em investimentos verdes

Levantamento aponta que nove projetos voltadas para áreas como energias renováveis e eletrificação de processos produtivos vão alavancar recursos no Estado nos próximos cinco anos

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:04

Energia limpa para o meio ambiente
Investimentos verdes: setor de metalurgia é o que vai receber mais recursos Crédito: Freepik

O Espírito Santo deve receber R$ 4,4 bilhões em investimentos verdes até 2031. O volume faz parte de um levantamento da Bússola do Investimento, do Observatório Findes, que identificou nove projetos voltados para áreas como energias renováveiseficiência energética, eletrificação de processos produtivos, economia circular, infraestrutura e tecnologias de baixo carbono.

Entre as iniciativas que vão receber os recursos estão, por exemplo, o aumento da capacidade produtiva de ônibus elétricos, a ampliação da fabricação de cimento de baixo carbono, a implantação de uma fábrica de biometano, a criação de miniusinas solares e a construção de estação de água de reúso. 

Os chamados investimentos verdes são aqueles direcionados a projetos e ativos que contribuem diretamente para a descarbonização da economia e a transição energética.

“São iniciativas que promovem a redução das emissões de gases de efeito estufa, o uso mais eficiente dos recursos naturais e a substituição gradual de matrizes intensivas em carbono por fontes limpas e renováveis”, detalha a gerente de Estudos Estratégicos do Observatório Findes, Carolina Ferreira.

Entre os setores que concentram os maiores valores, estão:

  • Metalurgia: R$ 1,9 bilhão
  • Extração de minerais metálicos: R$ 1,8 bilhão
  • Saneamento: R$ 270 milhões
  • Fabricação de veículos automotores: R$ 260 milhões

Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, o cenário reforça o protagonismo do setor industrial no desenvolvimento econômico do Estado. Ele destaca que, dos mais de R$ 104 bilhões em investimentos previstos para os próximos cinco anos no Espírito Santo, cerca de 60% têm origem na indústria.

“Esse ciclo de investimentos se traduz no fortalecimento das cadeias produtivas e na ampliação de oportunidades econômicas em todas as regiões do Estado. E é ainda mais positivo quando esses recursos estão direcionados à economia verde”, afirma Baraona.

De acordo com o mapeamento, os investimentos verdes atualmente representam cerca de 4,2% do total de aportes acompanhados pela Bússola do Investimento.

