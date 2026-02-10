Jacaré no telhado? Mais um animal é resgatado em área urbana no ES

Mais um jacaré foi encontrado em área urbana da Grande Vitória. Desta vez, o bicho estava em cima do telhado de uma casa do bairro Civit II, na Serra. O resgate ocorreu nesta terça-feira (10) e, conforme o pesquisador Lucas Yu, do Projeto Caiman, moradores da região ouviram um barulho e desconfiaram de que poderia ser um réptil — que se chama Grey. "Eles escutaram há uns dias e suspeitaram que era o jacaré no telhado, que é baixo. Chegando lá, o animal já tava no chão, embaixo de um banquinho", disse.

O pesquisador ainda informou que o jacaré foi submetido a ultrassom e raio-x, sendo constatado que está com boas condições de saúde. Por isso, o réptil seria reintegrado à natureza ainda nesta terça. Segundo o Projeto, Grey (cinza, em inglês) recebeu este nome por conta dos olhos acinzentados.