Jacaré no telhado? Mais um animal é resgatado em área urbana no ES
Mais um jacaré foi encontrado em área urbana da Grande Vitória. Desta vez, o bicho estava em cima do telhado de uma casa do bairro Civit II, na Serra. O resgate ocorreu nesta terça-feira (10) e, conforme o pesquisador Lucas Yu, do Projeto Caiman, moradores da região ouviram um barulho e desconfiaram de que poderia ser um réptil — que se chama Grey. "Eles escutaram há uns dias e suspeitaram que era o jacaré no telhado, que é baixo. Chegando lá, o animal já tava no chão, embaixo de um banquinho", disse.
O pesquisador ainda informou que o jacaré foi submetido a ultrassom e raio-x, sendo constatado que está com boas condições de saúde. Por isso, o réptil seria reintegrado à natureza ainda nesta terça. Segundo o Projeto, Grey (cinza, em inglês) recebeu este nome por conta dos olhos acinzentados.
Somente em 2026, cinco jacarés foram encontrados em ruas da Grande Vitória. Caso seja encontrado algum exemplar em áreas urbanas, é necessário acionar a equipe de resgate do Projeto Caiman, pelo telefone (27) 99763-9757. A Prefeitura da Serra também orienta que seja acionada — no município — a Fiscalização Ambiental, por meio do telefone 99951-2321 ou pelo aplicativo Colab — disponível em Android e iOS — e solicitar o resgate.