Dez associações sociais do ES vão receber investimentos em energia solar

A iniciativa, feita pela EDP Brasil, busca contribuir para a redução de custos com energia elétrica dessas instituições

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:56

Serão instalados sistemas de geração de energia solar, com limite de até R$ 650 mil Crédito: Shutterstock

A EDP Brasil anunciou, nesta quinta-feira (22), que dez organizações sociais do Espírito Santo receberão investimentos em energia renovável. Serão instalados sistemas de geração de energia solar, com limite de até R$ 650 mil. O objetivo é contribuir para a redução dos custos dessas instituições com energia elétrica, além de ajudar na transição para uma atuação mais sustentável.

No Espírito Santo, as organizações que receberão os sistemas de energia solar são de Cariacica, Ibiraçu, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Foram 40 associações inscritas no edital. Dessas, 19, do Espírito Santo, Paraná e de São Paulo, foram escolhidas para receber os investimentos.

As organizações foram selecionadas por meio do edital Solar Social, umas das ações da EDP para impulsionar a transição energética nas regiões onde a empresa atua. Serão sistemas de até 5 kWp e, conforme previsto no edital, a economia gerada pelo uso da energia renovável deverá ser reinvestida em iniciativas sociais, ampliando o impacto positivo da ação.

As iniciativas foram avaliadas por um comitê de especialistas com base nos critérios definidos no regulamento. O processo de seleção considerou aspectos de governança, monitoramento e prestação de contas do modelo de reinvestimentos, capacidade de gestão e alinhamento com os pilares de atuação da EDP. Os finalistas também passaram por etapas de validação das condições técnica e estrutural.

Segundo o diretor de ESG da EDP na América do Sul, Dominic Schmal, a seleção dos projetos reforça o compromisso da empresa com a transição energética nos locais onde a empresa atua. “Promover iniciativas como essa é uma maneira de unirmos esforços para contribuir com o desenvolvimento social nessas regiões”, finalizou.

Além da instalação dos painéis solares, as organizações também receberão capacitação em Eficiência Energética e Consumo de Energia Responsável e um ciclo de treinamento para a manutenção dos sistemas fotovoltaicos. A implantação está prevista para o primeiro trimestre de 2026.

Confira as organizações capixabas selecionadas:

Associação Reame - Cariacica

Amigos da Justiça - Ibiraçu

Associação Bússula HUB Inovação - São Mateus

Sociedade Santa Rita de Cássia - São Mateus

Ágape - Serra

Centro Cultural Elisário Rangel - Serra

Associação Nosso Lar - Vila Velha

Centro Universitário Espírito Santense/Faesa - Vitória

Comunidade Epifania - Vitória

Instituto João XIII - Vitória

