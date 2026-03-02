Home
Duas áreas de desmatamento da Mata Atlântica são descobertas no Sul do ES

Registros ocorreram nas cidades de Vargem Alta e Iúna. Um dos proprietários de terreno degradado foi multado em mais de R$ 40 mil

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:54

Dois casos de desmatamento da Mata Atlântica foram descobertos no Sul do Espírito Santo em menos de dez dias. Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), o primeiro crime foi registrado em 19 de fevereiro, em Córrego Pouso Alto, no distrito de Pequiá, em Iúna. As equipes constataram a retirada da vegetação nativa, abertura de trilhas, movimentação de terra e a construção de uma barragem em área protegida por lei, sem autorização ambiental ou licença do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Segundo a PMA, o responsável é reincidente e recebeu uma multa de R$ 40,8 mil. As áreas degradadas foram interditadas e a identidade do infrator não foi revelada.

Área total onde vegetação de Mata Atlântica foi desmatada em Iúna, no Caparaó do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Trilhas foram abertas e barragem construída em área desmatada em Iúna, no Caparaó do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Trilhas foram abertas em área de Mata Atlântica em Iúna, no Caparaó do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Desmatamento de Mata Atlântica foi flagrado em Iúna, no Caparaó do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Trilhas foram abertas ilegalmente em área de Mata Atlântica em Iúna, no Caparaó do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Trecho onde Mata Atlântica foi desmatada na zona rural de Iúna, no Caparaó do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Árvores e vegetação da Mata Atlântica foram desmatadas em Vargem Alta, no Sul do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Vegetação nativa foi desmatada em área da zona rural de Vargem Alta, no Sul do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Área desmatada na zona rural de Vargem Alta, no Sul do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Árvores da Mata Atlântica foram cortadas em Vargem Alta, no Sul do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Área total onde vegetação de Mata Atlântica foi desmatada em Iúna, no Caparaó do ES por Divulgação/Polícia Militar Ambiental

O segundo crime ambiental foi identificado em 27 de fevereiro, na localidade de Vale das Palmeiras, em Vargem Alta. Durante a fiscalização, o proprietário do terreno apresentou uma autorização que teria sido emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No entanto, a equipe policial verificou com a prefeitura que o homem já havia sido multado anteriormente por descumprir as normas da licença obtida. A área estava interditada.

A identidade do responsável pela área não foi divulgada. Ele foi intimado a comparecer à sede da 4ª Companhia da Polícia Ambiental, em Cachoeiro de Itapemirim, para prestar esclarecimentos. O suspeito pode responder por crime ambiental e receber novas multas.

A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação.

