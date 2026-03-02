Duas áreas de desmatamento da Mata Atlântica são descobertas no Sul do ES

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:54
Dois casos de desmatamento da Mata Atlântica foram descobertos no Sul do Espírito Santo em menos de dez dias. Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), o primeiro crime foi registrado em 19 de fevereiro, em Córrego Pouso Alto, no distrito de Pequiá, em Iúna. As equipes constataram a retirada da vegetação nativa, abertura de trilhas, movimentação de terra e a construção de uma barragem em área protegida por lei, sem autorização ambiental ou licença do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
Segundo a PMA, o responsável é reincidente e recebeu uma multa de R$ 40,8 mil. As áreas degradadas foram interditadas e a identidade do infrator não foi revelada.
O segundo crime ambiental foi identificado em 27 de fevereiro, na localidade de Vale das Palmeiras, em Vargem Alta. Durante a fiscalização, o proprietário do terreno apresentou uma autorização que teria sido emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No entanto, a equipe policial verificou com a prefeitura que o homem já havia sido multado anteriormente por descumprir as normas da licença obtida. A área estava interditada.
A identidade do responsável pela área não foi divulgada. Ele foi intimado a comparecer à sede da 4ª Companhia da Polícia Ambiental, em Cachoeiro de Itapemirim, para prestar esclarecimentos. O suspeito pode responder por crime ambiental e receber novas multas.
A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação.
