Turistas param trânsito e ajudam bicho-preguiça a atravessar rodovia no ES

Dois turistas pararam o trânsito e ajudaram um bicho-preguiça a atravessar a rodovia ES 490, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes , no Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (16).

O técnico em radiologia Leonardo Zandominighi contou ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta , que ele e o cunhado seguiam de carro para o litoral quando avistaram o animal no meio da pista, em um trecho com fluxo intenso de veículos.

“Eu não sabia se ele poderia me ferir, então tirei a camisa e usei para segurar o bicho-preguiça pelas costas. Ele é muito leve e tem os pelos rígidos. Coloquei o animal em uma árvore do outro lado da rodovia. Foi muito gratificante. Ele era muito lento para atravessar e, com certeza, seria atropelado. Quando subiu em segurança, tiramos uma foto e todo mundo que parou ali agradeceu”, relembrou Leonardo.