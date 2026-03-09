Home
Fiscalização flagra desmatamento de vegetação nativa em Colatina

A área foi desmatada para implantação de pastagem sem autorização; o local foi embargado e os responsáveis devem responder por crimes ambientais

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:06

A área foi embargada e os responsáveis devem responder por crimes ambientais Crédito: Polícia Militar Ambiental

Uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental no último domingo (8) identificou o desmatamento ilegal de aproximadamente 342 mil metros quadrados de vegetação, sendo cerca de 244 mil metros quadrados em área protegida de Reserva Legal, no distrito de Itapina, zona rural de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo.

Por meio de imagens de satélite, análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ferramentas de geoprocessamento, os militares constataram a retirada da vegetação em estágio inicial de regeneração. No local também foram identificados vestígios de queima de material vegetal na área protegida e sem autorização dos órgãos competentes. A análise das imagens mostrou que o desmatamento começou a partir de novembro de 2025, com o objetivo de implantar pastagem.

Cerca de 244 mil metros quadrados em área protegida de Reserva Legal foram desmatados em Colatina Crédito: Polícia MIlitar Ambiental

Durante a fiscalização, as equipes fizeram contato com o meeiro da propriedade, que informou que a limpeza da área teria ocorrido entre o final de 2025 e o início de 2026, com o objetivo de formação de pastagem. O proprietário do imóvel confirmou ser o responsável pela intervenção, alegando desconhecer a necessidade de autorização ambiental.

Diante do flagrante, a área foi embargada e os responsáveis devem responder por crimes ambientais (Artigos 41 e 48 da Lei nº 9.605/1998). A Polícia Militar Ambiental reforçou que qualquer intervenção em vegetação nativa deve ter autorização prévia, sob pena de sanções administrativas e penais.

