Ordem de serviço

Aquaviário: veja prazo para obras e como vão ficar novas estações em Vitória

Além de estações no Centro, em São Pedro e na altura da Ilha de Santa Maria, também haverá a ampliação da existente na Praça do Papa

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:38

Projeção de como deve ficar a estação da Praça Pio XII, no Centro Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

O governo do Espírito Santo assinou a ordem de serviço para construir três novas estações do Aquaviário em Vitória: uma na altura da Praça Pio XII, no Centro; a segunda no antigo Terminal Dom Bosco, na Ilha de Santa Maria; e a terceira em São Pedro. Já a estação da Praça do Papa, na Enseada do Suá, será ampliada para receber mais passageiros. Além dessas estruturas, há outra em construção na Rodoviária de Vitória, prevista para ser inaugurada até o fim do primeiro trimestre deste ano.

Pio XII e Dom Bosco: o consórcio responsável por construir as estações foi definido em fevereiro. Faltava somente a ordem de serviço para as estruturas começarem a sair do papel. O prazo total é de 18 meses, sendo que parte será utilizada na finalização dos projetos para só depois a obra começar efetivamente. Nessas duas, o valor do investimento é de R$ 45,3 milhões.

Projeção de como deve ficar a estação Dom Bosco Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

São Pedro: a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) firmou contrato administrativo com a Construtora Ferreira Santos Ltda. Por se tratar de uma estrutura mais simples, a previsão é que a obra fique pronta em 180 dias. No entanto, para sair do papel, ainda é necessária licença do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), da Capitania dos Portos e Prefeitura de Vitória. O valor do investimento é de R$ 15 milhões. A estrutura ficará em frente aos restaurantes da orla da Ilha das Caieiras.

Projeção de como deve ficar a estação de São Pedro Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

Praça do Papa: por ser a estação que registra a maior demanda de passageiros do sistema, a estrutura passará por adequação dos fluxos de embarque e desembarque, além da ampliação e melhoria da sala de espera para garantir mais conforto aos usuários. A reforma não contempla a instalação de banheiros e será feita pela mesma empresa responsável por erguer o projeto de São Pedro. Na revitalização, o investimento é de R$ 1,8 milhão.

De acordo com a Semobi, todo o cronograma de obras na estação da Praça do Papa será executado de forma a garantir que a operação do Aquaviário não seja interrompida, mantendo o atendimento regular à população durante todo o período de melhorias.

Projeção de como deve ficar a estação de São Pedro Crédito: Semobi

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta