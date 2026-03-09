Aquaviário: veja prazo para obras e como vão ficar novas estações em Vitória

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:38
O governo do Espírito Santo assinou a ordem de serviço para construir três novas estações do Aquaviário em Vitória: uma na altura da Praça Pio XII, no Centro; a segunda no antigo Terminal Dom Bosco, na Ilha de Santa Maria; e a terceira em São Pedro. Já a estação da Praça do Papa, na Enseada do Suá, será ampliada para receber mais passageiros. Além dessas estruturas, há outra em construção na Rodoviária de Vitória, prevista para ser inaugurada até o fim do primeiro trimestre deste ano.
De acordo com a Semobi, todo o cronograma de obras na estação da Praça do Papa será executado de forma a garantir que a operação do Aquaviário não seja interrompida, mantendo o atendimento regular à população durante todo o período de melhorias.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o