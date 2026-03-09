Vitória troca material de fios para dificultar e combater o furto de cobre

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:06
O furto de fios de cobre – problema crônico em diversas cidades do Espírito Santo, já reportado em diversas ocasiões por A Gazeta – deve ficar mais difícil em algumas áreas de Vitória a partir de agora. A Prefeitura da Capital iniciou a substituição da fiação tradicional da rede de semáforos por cabos bimetálicos, para tentar reduzir a incidência dos crimes.
Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, essa nova tecnologia, que já vinha sendo testada em alguns pontos desde o ano passado, não tem valor comercial para revenda, o que acaba fazendo com que não haja tanto interesse na retirada ilegal.
Externamente, os cabos são quase idênticos, mas a estrutura interna é composta por alma de aço revestida por cobre, sendo que o cobre não pode ser separado. Essa característica também torna o material mais rígido e difícil de ser serrado.
“Pegamos cruzamentos com altos índices de furto, como a Reta da Penha, e outros importantes, que não podem parar, e fizemos a instalação (do cabo bimetálico). Enterramos alguns, colocamos de forma subterrânea. Em outros pontos temos dificuldade porque tem gás, tem esgoto, uma série de questões… E vamos fazendo de acordo com a demanda, na medida em que for necessário substituir", pontuou.
Atualmente, os seguintes cruzamentos já são alimentados por cabeamento bimetálico:
Ainda de acordo com o secretário, o investimento nos cabos é mais elevado – em torno de 30% a 40% a mais do que o preço do cabeamento de cobre –, entretanto, os benefícios já são sendo notados.
“Onde colocamos, não tivemos furto. Tiveram tentativas, mas não conseguiram furtar. Pode ser que alguém até consiga em algum momento, mas como não dá para separar o cobre do aço, não tem valor para revenda, então não adianta".
A expectativa da administração municipal é que, com a redução das ocorrências, o trânsito flua de forma mais tranquila, com menos apagamento de cruzamentos semafóricos e riscos de acidentes e redução dos custos adicionais com reposição e manutenção.
