Vitória troca material de fios para dificultar e combater o furto de cobre

A expectativa da administração municipal é que, com a redução das ocorrências de furto, o trânsito flua de forma mais tranquila, com redução dos "apagões" semafóricos em pontos importantes

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:06

Substituição de cabos de cobre por cabeamento bimetálico foi iniciada em Vitória
Prefeitura de Vitória espera reduzir furto de cabos em semáforos com substituição do cabeamento Crédito: PMV/Divulgação

O furto de fios de cobre – problema crônico em diversas cidades do Espírito Santo, já reportado em diversas ocasiões por A Gazeta – deve ficar mais difícil em algumas áreas de Vitória a partir de agora. A Prefeitura da Capital iniciou a substituição da fiação tradicional da rede de semáforos por cabos bimetálicos, para tentar reduzir a incidência dos crimes.

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, essa nova tecnologia, que já vinha sendo testada em alguns pontos desde o ano passado, não tem valor comercial para revenda, o que acaba fazendo com que não haja tanto interesse na retirada ilegal.

Externamente, os cabos são quase idênticos, mas a estrutura interna é composta por alma de aço revestida por cobre, sendo que o cobre não pode ser separado. Essa característica também torna o material mais rígido e difícil de ser serrado.

“Pegamos cruzamentos com altos índices de furto, como a Reta da Penha, e outros importantes, que não podem parar, e fizemos a instalação (do cabo bimetálico). Enterramos alguns, colocamos de forma subterrânea. Em outros pontos temos dificuldade porque tem gás, tem esgoto, uma série de questões… E vamos fazendo de acordo com a demanda, na medida em que for necessário substituir", pontuou.

Atualmente, os seguintes cruzamentos já são alimentados por cabeamento bimetálico:

  • Av. Reta da Penha x Dr. Eurico de Aguiar 503 -N. Sra da Penha x Madeira de Freitas
  • Av. Reta da Penha x Travessia de Pedestre
  • R. Duckla de Aguiar x R. Alm. Soído x R. Ulisses Sarmento
  • Av. Reta da Penha x D. Maria Rosa
  • R. José Teixeira x Desembargador Sampaio

Ainda de acordo com o secretário, o investimento nos cabos é mais elevado – em torno de 30% a 40% a mais do que o preço do cabeamento de cobre –, entretanto, os benefícios já são sendo notados.

Substituição de cabos de cobre por cabeamento bimetálico foi iniciada em Vitória Crédito: PMV/Divulgação

“Onde colocamos, não tivemos furto. Tiveram tentativas, mas não conseguiram furtar. Pode ser que alguém até consiga em algum momento, mas como não dá para separar o cobre do aço, não tem valor para revenda, então não adianta".

A expectativa da administração municipal é que, com a redução das ocorrências, o trânsito flua de forma mais tranquila, com menos apagamento de cruzamentos semafóricos e riscos de acidentes e redução dos custos adicionais com reposição e manutenção.

