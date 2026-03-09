Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vitória define bairros para retirada de fios e cabos nos postes

Meta da prefeitura, até o final deste ano, é remover pelo menos seis toneladas desse material acumulado inativo

Vitória
Publicado em 09/03/2026 às 14h01
Mutirão de retirada de cabos e fios sem uso em postes da Praia do Canto
Mutirão de retirada de cabos e fios sem uso em postes da Praia do Canto. Crédito: PMV

Prefeitura de Vitória resolveu acelerar o trabalho de retirada de fios e cabos inativos que estão abandonados nos postes, poluindo o visual da cidade. A meta, até o final deste ano, é remover pelo menos seis toneladas desse material acumulado.

Segundo Alex Mariano, secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, os próximos bairros que serão contemplados com o mutirão de limpeza são a Praia do Canto (trabalho iniciado neste domingo, dia 8) e depois Jardim da Penha, Jardim Camburi e Avenida Maruípe. “Após esses locais vamos avaliar o trabalho e definir novas regiões da cidade”, diz Mariano.

O secretário explica que o calendário de limpeza será enviado à EDP, a concessionária responsável pelos postes. O mutirão, além da concessionária de energia elétrica e da prefeitura, terá a participação de empresas de telefonia e internet, entre outras.

O serviço de retirada de cabos e fios inativos será realizado em toda a Capital, promete Mariano: “Vamos fazer em todas as regiões da cidade. A meta é organizar os cabos e coibir novos lançamentos sem aprovação da EDP e da PMV. Faremos o trabalho aos finais de semana para atrapalhar o trânsito”.

Operário diante de material inativo retirado de postes da Praia do Canto
Operário diante de material inativo retirado de postes da Praia do Canto. Crédito: PMV

Aliás, sobre o risco de os postes da cidade continuarem sendo depósitos de material inútil, Alex Mariano afirma que a prefeitura vai impor novas regras. “Vamos solicitar das empresas de telecomunicações na hora dos lançamentos o alvará da PMV aprovado mediante o projeto da EDP. Além disso, vamos retirar os cabos que não possuem projetos aprovados na EDP.”

Todo o material recolhido dos postes será encaminhado para descarte conforme determina a legislação, diz o secretário.

