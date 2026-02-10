Em 2 dias, cidade do ES retira 2,5 toneladas de fios e cabos em postes

Fios e cabos sem uso retirados de postos no Centro de Linhares. Crédito: Felipe Reis/Secom

Resíduos de fios e cabos não utilizados, que emporcalham o visual de milhares de cidades brasileiras, estão sendo retirados dos postes de Linhares. Em apenas dois dias de ação no Centro da cidade do Norte do Espírito Santo, foram removidos 35 quilômetros lineares e 2,5 toneladas de material suspenso.

Veja também Depois de 10 anos, fecha famoso ponto gastronômico na Praia da Costa

Liderada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a força-tarefa de limpeza visual urbana conta com o apoio de outras secretarias municipais, da EDP e de empresas de telefonia, TV e internet.

As empresas foram orientadas pela prefeitura a catalogar todos os cabos em uso. Aqueles que não estiverem identificados ou regularizados estão sendo retirados. Nas duas ações foram retirados vários materiais, incluindo cabos do tipo Drop FTTH, ASU e cabos metálicos obsoletos.

Operário remove cabo não utilizado em poste no Centro de Linhares. Crédito: Felipe Reis/Secom

Os trabalhos de remoção de fios e cabos ocorreram no dia 11 de janeiro, na Rua Capitão José Maria, no trecho entre a Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz e a Avenida João Felipe Calmon, e novamente neste domingo (8), na Avenida Augusto Pestana, no mesmo trecho. Somente na primeira etapa da ação, realizada em janeiro, foram retiradas duas caixas coletoras completamente cheias de fios descartados.

A Prefeitura de Linhares promete continuar o trabalho de erradicação da poluição visual da cidade. “ “Estamos colocando ordem em uma situação que se arrastava há muitos anos. Esses fios em desuso causam poluição visual, oferecem riscos e prejudicam a imagem da cidade”, diz o prefeito Lucas Scaramussa (Republicanos), que acompanhou pessoalmente as duas ações de limpeza de postes.

A próxima ação de limpeza visual deve prosseguir em março, saindo do Centro e indo para os bairros.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais