Pazolini e Arnaldinho: a Quarta Ponte foi construída no Sambão

Arnaldinho (de camiseta azul) e Pazolini sambaram na cara dos aliados do governador. Crédito: Leonel Ximenes

“Começou a 3ª Guerra Mundial.” As palavras que soam exageradas de um aliado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), resumiram bem o que ocorreu na noite desta sexta-feira (6), no primeiro dia dos desfiles no Sambão do Povo.

NOVOS ALIADOS

Casagrande (a direita) observa o afago de Pazolini a Arnaldinho durante o discurso do prefeito de Vitória. Crédito: Marcos Salles

O tom bélico em plena festa popular do Carnaval refere-se às cenas há pouco tempo improváveis: o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), até então aliado de Renato Casagrande (PSB), desta vez deixou o governador de lado e colou (mas colou mesmo) no prefeito de Vitória.

VELHOS ALIADOS

Os dois prefeitos são pré-candidatos a suceder Casagrande, que na noite desta sexta ficou meio de escanteio na festa, ao lado do seu vice e seu candidato ao Palácio Anchieta, Ricardo Ferraço (MDB).

NOVA ENGENHARIA

Foi tão ostensiva a harmonia entre Pazolini e Arnaldinho que, indagado pela coluna se na nesta sexta começava a ser construída a Quarta Ponte entre Vitória e Vila Velha, o prefeito da Capital não disfarçou: “Estamos trabalhando para isso”.

BLOCOS RIVAIS

Grupo de aliados e assessores acompanha Pazolini na passarela. Crédito: Leonel Ximenes

Dois grupos bem distintos seguiam Casagrande e Pazolini, mas o séquito do prefeito de Vitória estava bem maior, mesmo porque ele era o dono da festa.

PÕE CLIMÃO NISSO

O presidente da Assembleia, Marcelo Santos, chegou um pouco mais tarde, perdeu os lances de rivalidade explícita entre os dois grupos políticos na passarela, mas parece que foi avisado sobre o que havia ocorrido momentos antes da sua chegada: “Que climão, né?”

O POVO SÓ OBSERVA

Pazolini e Arnaldinho, no intervalo após a apresentação da Pega no Samba, primeira escola na avenida, também desfilaram juntos acenando para o (pequeno) público na arquibancada.

ARNALDINHO, SUA ORELHA ARDEU!

Do outro lado, aliados e assessores de Casagrande não conseguiam disfarçar o desconforto pela evolução do (ex?) aliado Arnaldinho ao lado do maior rival político do governador atualmente.

UNIDOS DA ELEGÂNCIA

Cris Samorini se produziu tanto que chegou com um pouco de atraso ao Sambão. Crédito: Leonel Ximenes

A vice de Pazolini, Cris Samorini (PP), também não presenciou a desarmonia na passarela. Chegou um pouco mais tarde: “Estava me produzindo, por isso me atrasei”, justificou.

25 KG A MENOS DEPOIS…

Magrinho, o deputado Deninho Silva, por sua vez, estava com ar meio abatido e desanimado, apesar de estar no meio da festa. Segundo ele, culpa daquelas canetas emagrecedoras: “Apliquei Mounjaro ontem e fiquei meio tonto”, contou.

MISSÃO DADA…

Coronel Douglas Caus entre Ricardo Ferraço e Casagrande: estreia na avenida. Crédito: Leonel Ximenes

Uma novidade neste ano foi a presença do coronel Douglas Caus, comandante-geral da PM, na cerimônia de abertura dos desfiles das escolas de samba. Indagado se será escalado para disputar um cargo eletivo em outubro, ele olhou para Casagrande, que estava próximo, e falou, bem-humorado: “Se ele der a ordem eu vou”.

EM PRONTIDÃO

A coluna quis saber do governador se a ordem será dada: “Está muito cedo para dar a ordem agora”, desconversou Casagrande, também em tom de brincadeira.

JUSTIÇA PARA ORELHA!

O robô Orelha: homenagem tecnológica ao cachorro barbaramente assassinado em Florianópolis, SC. Crédito: Leonel Ximenes

Um dos momentos mais fofos e emocionantes do primeiro dia foi o desfile de dois robôs na passarela após a passagem da Pega no Samba. Um deles era um simpático cachorrinho que trazia nas suas laterais duas mensagens: “Orelha” e “Justiça para Orelha”, o cão barbaramente assassinado por adolescentes em Florianópolis (SC).

ALÍVIO NAS ALTURAS

Banheiros suspensos na concentração do Sambão. Crédito: Leonel Ximenes

Na área da concentração, chamava a atenção um bloco de banheiros químicos suspensos à disposição dos foliões de um camarote.

DECLARAÇÃO DE AMOR

Faixa de apoio à Imperatriz do Forte. Crédito: Leonel Ximenes

Nesse mesmo setor, uma casa simples ostentava uma faixa de apoio à Imperatriz do Forte.

CONSTATAÇÃO

Faltou público nas arquibancadas no primeiro dia do desfile no Sambão

GRES ELITE S/A

Aliás, está faltando povão na festa criada pelo povo brasileiro.

NÃO DEIXE O SAMBA MORRER…

Foi o último dos 12 carnavais de Casagrande como governador. E fica a dúvida: será que o próximo vai apoiar o Carnaval capixaba como ele sempre apoiou?

CORREDOR CHEIO DE POLONÊS

Como ocorre todos os anos, o corredor de trabalho dos jornalistas, de apoio e segurança do Sambão foi invadido por bicões, alguns exibindo o crachá de “convidados”.

PISEM COM CUIDADO

À vontade diante de tanta gente estranha ao desfile no local de trabalho, uma barata sentiu-se no direito de se exibir também no corredor, correndo o risco de ser esmagada, coitada.

CARNAVAL ABENÇOADO

Padre Roberto Camilato: presença abençoada no Sambão. Crédito: Leonel Ximenes

Exibindo muita simpatia, sua marca, o padre Roberto Camilato estava em um dos camarotes ao lado da pista assistindo ao desfile. O religioso, que todos os anos vai ao Sambão, disse que estava dividido na preferência entre a Novo Império e a Piedade, escolas tradicionais de Vitória.

UMA VEZ RAINHA…

Tatiana Paysan, eterna rainha de bateria de Jucutuquara, abriu mão de desfilar neste ano, mas estava firme na concentração vendo sua escola do coração se preparar para entrar na vida.

NOTA 10

Muito bom o espetáculo dos fogos saudando a entrada das escolas.

PÚBLICO 1 X 0 PRIVADO

A internet grátis da Prefeitura de Vitória funcionou muito bem no Sambão. O 5G da Vivo, por sua vez, falhou em vários momentos.

ALÔ, LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA!

O Carnaval capixaba tem mesmo 10 escolas com nível e organização suficientes para desfilar no Grupo Especial?

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais