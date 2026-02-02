O pedaço de paraíso do litoral capixaba ao alcance de um clique

Praia da Bacutia, na Enseada Azul de Guarapari, em clima de verão. Crédito: Marcelo Moryan

O fotógrafo e artista multimídia Marcelo Moryan lançou uma revista fotográfica digital com algumas das maiores belezas e atrações turísticas de Guarapari, cidade onde mora e pela qual é apaixonado. O acesso é gratuito.



Ao acessar a revista (https://turismoguarapari.com.br/), o usuário é convidado a uma interação nostálgica: folhear as páginas (com aquele som característico) como se estivesse com uma edição de papel em mãos. Com 100 páginas, o primeiro número é um guia completo que revela praias escondidas, cachoeiras revigorantes, rotas turísticas e o melhor da culinária local.

Mais do que contemplação, a revista é funcional. Através de um menu intuitivo, o usuário pode pesquisar conteúdos específicos, compartilhar descobertas e, com um clique, acessar a localização exata de cada paraíso destacado.

Moryan, que no ano passado lançou o livro “Nuances Guarapari”, já prepara o próximo passo. Para a segunda edição, em março, a revista digital ganhará fotografias 360º e vídeos, tudo adaptado para o formato vertical. O objetivo é permitir que o usuário explore tudo sem precisar sair da página nem rotacionar o celular.

"É a minha forma de colaborar com o turismo da cidade que amo", afirma o artista, que, mais uma vez, prova que a tecnologia, quando aliada à paixão, pode transformar a forma como o mundo enxerga um destino.

As belezas de Guarapari





A moqueca capixaba, uma das marcas da gastronomia da Cidade-Saúde . Marcelo Moryan





Vista aérea de Guarapari . Marcelo Moryan





Primeiros raios do sol iluminando Guarapari . Marcelo Moryan





Cachoeira de Pernambuco, em Rio Calçado . Marcelo Moryan





Cachoeira do Bravim, em São Félix, zona rural de Guarapari . Marcelo Moryan





Praia da Areia Preta . Marcelo Moryan





Antiga igreja matriz de Guarapari . Marcelo Moryan





Lagoa e Praia de Caraís . Marcelo Moryan





Praia do Morro . Marcelo Moryan





Prainha de Muquiçaba . Marcelo Moryan





Praia dos Padres . Marcelo Moryan





Falésias de Porto Grande, no litoral de Guarapari . Marcelo Moryan

