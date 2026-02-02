Leonel Ximenes
O pedaço de paraíso do litoral capixaba ao alcance de um clique

Revista fotográfica digital revela praias escondidas, cachoeiras revigorantes, rotas turísticas e o melhor da culinária local

Vitória
Publicado em 02/02/2026 às 03h11
Praia da Bacutia
Praia da Bacutia, na Enseada Azul de Guarapari, em clima de verão. Crédito: Marcelo Moryan

O fotógrafo e artista multimídia Marcelo Moryan lançou uma revista fotográfica digital com algumas das maiores belezas e atrações turísticas de Guarapari, cidade onde mora e pela qual é apaixonado. O acesso é gratuito.

Ao acessar a revista (https://turismoguarapari.com.br/), o usuário é convidado a uma interação nostálgica: folhear as páginas (com aquele som característico) como se estivesse com uma edição de papel em mãos. Com 100 páginas, o primeiro número é um guia completo que revela praias escondidas, cachoeiras revigorantes, rotas turísticas e o melhor da culinária local.

Mais do que contemplação, a revista é funcional. Através de um menu intuitivo, o usuário pode pesquisar conteúdos específicos, compartilhar descobertas e, com um clique, acessar a localização exata de cada paraíso destacado.

Moryan, que no ano passado lançou o livro “Nuances Guarapari”, já prepara o próximo passo. Para a segunda edição, em março, a revista digital ganhará fotografias 360º e vídeos, tudo adaptado para o formato vertical. O objetivo é permitir que o usuário explore tudo sem precisar sair da página nem rotacionar o celular.

"É a minha forma de colaborar com o turismo da cidade que amo", afirma o artista, que, mais uma vez, prova que a tecnologia, quando aliada à paixão, pode transformar a forma como o mundo enxerga um destino.

As belezas de Guarapari

A moqueca capixaba, uma das marcas da gastronomia da Cidade-Saúde
A moqueca capixaba, uma das marcas da gastronomia da Cidade-Saúde. Marcelo Moryan
Vista aérea de Guarapari
Vista aérea de Guarapari. Marcelo Moryan
Primeiros raios do sol iluminando Guarapari
Primeiros raios do sol iluminando Guarapari. Marcelo Moryan
Cachoeira de Pernambuco, em Rio Calçado
Cachoeira de Pernambuco, em Rio Calçado. Marcelo Moryan
Cachoeira do Bravim, em São Félix, zona rural de Guarapari
Cachoeira do Bravim, em São Félix, zona rural de Guarapari. Marcelo Moryan
Praia da Areia Preta
Praia da Areia Preta. Marcelo Moryan
Antiga igreja matriz de Guarapari
Antiga igreja matriz de Guarapari. Marcelo Moryan
Lagoa e Praia de Caraís
Lagoa e Praia de Caraís. Marcelo Moryan
Praia do Morro
Praia do Morro. Marcelo Moryan
Prainha de Muquiçaba
Prainha de Muquiçaba. Marcelo Moryan
Praia dos Padres
Praia dos Padres. Marcelo Moryan
Falésias de Porto Grande, no litoral de Guarapari
Falésias de Porto Grande, no litoral de Guarapari. Marcelo Moryan
