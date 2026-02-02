O pedaço de paraíso do litoral capixaba ao alcance de um clique

O fotógrafo e artista multimídia Marcelo Moryan lançou uma revista fotográfica digital com algumas das maiores belezas e atrações turísticas de Guarapari, cidade onde mora e pela qual é apaixonado. O acesso é gratuito.
Ao acessar a revista (https://turismoguarapari.com.br/), o usuário é convidado a uma interação nostálgica: folhear as páginas (com aquele som característico) como se estivesse com uma edição de papel em mãos. Com 100 páginas, o primeiro número é um guia completo que revela praias escondidas, cachoeiras revigorantes, rotas turísticas e o melhor da culinária local.
Mais do que contemplação, a revista é funcional. Através de um menu intuitivo, o usuário pode pesquisar conteúdos específicos, compartilhar descobertas e, com um clique, acessar a localização exata de cada paraíso destacado.
Moryan, que no ano passado lançou o livro “Nuances Guarapari”, já prepara o próximo passo. Para a segunda edição, em março, a revista digital ganhará fotografias 360º e vídeos, tudo adaptado para o formato vertical. O objetivo é permitir que o usuário explore tudo sem precisar sair da página nem rotacionar o celular.
"É a minha forma de colaborar com o turismo da cidade que amo", afirma o artista, que, mais uma vez, prova que a tecnologia, quando aliada à paixão, pode transformar a forma como o mundo enxerga um destino.
As belezas de Guarapari
Este vídeo pode te interessar
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.