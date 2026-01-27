Chuva faz teto de igreja desabar em Vila Velha; fiéis se mobilizam

A igreja da Comunidade Cristo Redentor, em Ilha dos Ayres, sem o telhado principal. Crédito: Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Centro de Vila Velha, lançou uma campanha para arrecadar fundos visando à reconstrução do teto da igreja da Comunidade Cristo Redentor, que desabou na madrugada de sábado (24), por causa das chuvas. Não houve feridos.



A comunidade, que fica no bairro Ilha dos Ayres, é uma das 10 que formam a paróquia comandada pelos frades franciscanos. Quem quiser ajudar, o Pix é: [email protected].

Nas redes sociais, o frei e pároco Vanderlei da Silva Neves pediu ajuda para a reconstrução do espaço celebrativo da comunidade. “A igreja é mais do que paredes e telhados: ela é feita de pessoas, de comunidade, de amor e de esperança. E é justamente essa união que agora nos fortalece para recomeçar.”

Os prejuízos materiais da igreja estão sendo levantados. Crédito: Divulgação

Segundo Thatiany Chaves, membro da comunidade, o desabamento do vão central do telhado destruiu o altar de madeira, o ambão e os aparelhos e mesa de som e danificou duas imagens - as de São Francisco e de Nossa Senhora Imaculada. “Vamos tentar restaurá-las”, disse.

O telhado da parte de trás do altar, de acordo com Thatiany, embora não tenha desabado, está com suas telhas bem comprometidas e cedendo, conforme parecer de uma engenheira de outra comunidade que esteve em Ilha dos Ayres para verificar a extensão dos estragos.

Imagem de Nossa Senhora Imaculada ficou avariada e será restaurada. Crédito: Divulgação

Thatiany não soube estimar o valor total do prejuízo e em quanto tempo a igreja Cristo Redentor será reconstruída: “Faremos uma reunião amanhã (terça 27) com o pároco para definir isso”.

A comunidade decidiu que missas e celebrações serão realizadas na frente do templo católico, principalmente as de domingo, durante o período em que a igreja estiver interditada e em obras de reconstrução.

LAUDO DA DEFESA CIVIL

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha esteve no local do desabamento, no sábado, e fez uma notificação preventiva ao responsável pela igreja, para que não haja circulação de pessoas no local até que seja feita a desmontagem manual do que restou do telhado.

Além disso, a Secretaria orientou a comunidade que contrate um engenheiro para que este profissional faça um projeto de reconstrução da cobertura do templo católico.

