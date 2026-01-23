Pastor capixaba de 31 anos vai comandar a Igreja Batista no Brasil

O pastor Raphael Abdalla, presidente da Convenção Batista do Espírito Santo, terá um mandato de dois anos na presidência da CBB. Crédito: Divulgação

Raphael Abdalla, presidente da Convenção Batista do Espírito Santo e pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, no Espírito Santo, é o novo presidente da Convenção Batista Brasileira (CBB), órgão máximo da denominação Batista no Brasil. O mandato é de dois anos. Com apenas 31 anos de idade, Abdalla é advogado, escritor e apresentador de um programa evangélico na TV.

Na esfera religiosa, o pastor capixaba é membro da diretoria da CBB, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo (CBEES) e colabora como professor no Seminário Teológico Batista Mineiro e na Lifeshape Brasil (Brasília). É o idealizador do projeto REDES de Voluntários, que atua na promoção da dignidade social aos mais carentes.

Pastor Raphael Abdalla Em declaração publicada nas redes sociais dos Batistas do Espírito Santo “Recebo com enorme responsabilidade essa função. A palavra de Deus diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, e não os cargos. Pra mim, não se trata de um cargo novo, se trata da oportunidade de servir”

Formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Teologia pelo Centro de Educação Teológica Batista do Espírito Santo (Cetebes) e em Mecânica, nível técnico, pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Abdalla tem também MBA em Liderança e Gestão pela PUC-RS.

“Aos 31 anos, ele representa uma nova geração de liderança, comprometida com a missão, a cooperação e o fortalecimento das igrejas batistas em todo o Brasil”, postou a Convenção Batista Brasileira em suas redes sociais.

MAIS DE 1,7 MILHÃO DE FIÉIS

A CBB é a maior convenção batista da América Latina, representando cerca de 8.753 igrejas, 4.944 Congregações e 1.706.003 fiéis. Como instituição, existe desde 1907, servindo às Igrejas Batistas brasileiras com sua estrutura de integração e seu espaço de identidade, comunhão e cooperação. É ela que define o padrão doutrinário e unifica o esforço cooperativo dos Batistas do Brasil.

A Convenção Batista Brasileira é administrada por um Conselho Geral, cuja diretoria tem o mandato de dois anos, o mesmo do presidente. O colegiado é o órgão responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento dos programas da CBB e de suas organizações. Em âmbito mundial, a CBB é uma das convenções nacionais filiadas à Aliança Batista Mundial (AMB).

