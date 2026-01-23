A ameaça que vem de fora a uma fruta tradicional do ES

Plantação de morangos na Região Serrana capixaba. Crédito: @morangos_filete

Quarto maior produtor de morango do país, o Espírito Santo está se sentindo ameaçado com o aumento da importação da fruta pelo Brasil. A situação é tão grave que o secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli, já enviou um ofício ao Ministério da Agricultura expondo a situação dos produtores capixabas.



“Dados apontam para o elevado aumento da importação pelo Brasil de morango ultracongelado nos últimos anos, saltando de 4,3 mil toneladas, em 2022, para cerca de 42 mil toneladas, no ano passado. Esse produto chega ao Brasil com uma alíquota de apenas 4%, sendo comercializado em território nacional a R$ 7 ou R$ 8 kg, valor bem inferior aos nossos custos de produção, que estão na faixa de R$ 10 a R$ 14 o kg”, alertou o secretário em carta que enviou ao ministro Carlos Henrique Fávaro.

Os maiores produtores no ES. Crédito: Divulgação

Segundo Bergoli, o Espírito Santo é o quarto produtor nacional de morango, num arranjo típico da agricultura familiar, com produção anual de 32 mil toneladas, principalmente na região serrana capixaba.

O secretário pede ao ministro providências para equilibrar o mercado do fruto, que, na forma ultracongelada, é um insumo estratégico para diversos segmentos da indústria alimentícia, incluindo processamento, confeitaria e food service.

“Diante disso, solicitamos que sejam tomadas medidas junto à Câmara de Comércio Exterior (Camex) com relação à elevação da alíquota de importação de morango ultracongelado de forma técnica e criteriosa, com vistas ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva nacional, a previsibilidade regulatória e o interesse público”, pediu Bergoli.

“CONCORRÊNCIA DESLEAL”

Maior produtor de morango do Estado, principalmente na localidade de Garrafão, o município de Santa Maria de Jetibá também manifestou preocupação com o aumento exponencial de importação pelo Brasil. Em nota nas suas redes sociais, a prefeitura chamou a prática de “concorrência desleal”.

A nota oficial da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá sobre a importação do morango pelo Brasil. Crédito: Instagram

“Tal prática (...) desvaloriza o trabalho dos produtores locais e ameaça a sustentabilidade da agricultura familiar, construída ao longo de anos com esforço, investimentos e dedicação dos agricultores santamarienses”, diz a nota da administração municipal.

Santa Maria de Jetibá produziu, em 2024 (último dado consolidado), 25,8 mil toneladas de morango. Em seguida, bem abaixo, aparecem Domingos Martins (3,3 mil toneladas) e Venda Nova do Imigrante (1,8 mil toneladas).

