Após 53 anos de história, tradicional bar fecha as portas no ES

Foi entre o Natal e o Ano-novo, período de festas, que uma notícia acabou surpreendendo e entristecendo São Gabriel da Palha e região: o anúncio do fechamento, no último dia de 2025, do tradicional Bar Bozzetti, inaugurado em 1972 na Praça do Colono, no centro da cidade do Noroeste do Espírito Santo.



A festa tinha acabado, mas ficou a saudade. Comandado pelos irmãos Giucélio Bozzetti, Valdecir Bozzetti e Ézio Bozzetti, o estabelecimento fazia parte havia 53 anos da rotina de São Gabriel da Palha e dos seus fiéis frequentadores. O local é reduto de bate-papos animados e informais e até de discussões políticas, muitas vezes acaloradas e apaixonadas.

Segundo a coluna apurou, os três irmãos, todos com mais de 70 anos de idade, resolveram fechar o estabelecimento para descansar.

O lamento, mas também o reconhecimento e o agradecimento pela história do bar foram expressados pelos seus fregueses e até pela Câmara Municipal, que postou uma homenagem ao Bar Bozzetti em suas redes sociais.

“Mais do que um bar, ele foi ponto de encontro, espaço de convivência e referência afetiva da cidade. Ali, diariamente, gerações chegavam cedo para o café, o tradicional bolinho de carne, a boa conversa e aquele atendimento simples, humano e genuíno, que sempre fez a diferença”, escreveu o Legislativo gabrielense, que conferiu a cada um dos três irmãos proprietários do Bar Bozzetti uma Moção de Aplauso.

“Só vai restar saudades. Eu gostava muito de ir tomar aquela cerveja geladinha e o petisco”, comentou um internauta. “Todas as vezes que venho visitar São Gabriel vou tomar um café e comer um bolinho de carne no Bozzetti. Nesta semana já passei lá. Vai fazer falta”, reforça outro frequentador.

O COMEÇO DO BAR

“Quem começou tudo aqui foi eu e o meu irmão, Altair Bozzetti. A gente tinha um funcionário, estávamos ainda aprendendo as coisas, e ele sabia e nos instruiu”, lembra Giucélio, em depoimento ao portal Rede de Notícias.

Orgulhoso do seu trabalho de mais de meio século, Ézio conta que fazia tudo movido pela paixão em interagir com as pessoas: “Até hoje eu gosto, atender o freguês aqui é excelente, fazer salgado, fritar salgado, fazer compra, tudo é satisfatório”.

O Bar Bozzetti fechou definitivamente, mas abriu as portas da memória afetiva da cidade e do povo de São Gabriel da Palha. Valeu, irmãos Bozzetti!

