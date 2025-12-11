Empresa capixaba reforça a frota e compra 70 ônibus novos

O modelo Double Decker (DD) da São Gabriel será usado em viagens turísticas. Crédito: Marcopolo/Divulgação

A Marcopolo anunciou em suas redes sociais que acaba de entregar um total de 70 ônibus à Viação São Gabriel, operadora de transporte urbano e rodoviário com sede no município de São Mateus, no Norte do Estado, onde a encarroçadora tem uma fábrica. O valor total da compra não foi divulgado.

Dentre os modelos entregues neste segundo semestre foram adquiridos um ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker, utilizado em serviços de turismo nacional; 44 unidades do Ideale, destinado ao fretamento dos funcionários da unidade Marcopolo de São Mateus; 20 ônibus urbanos Torino e cinco Viaggio G8 1050, usados no transporte dos serviços de saúde.

Grande estrela do lote, o modelo Double Decker será usado em viagens turísticas. Com 15 metros de comprimento e chassi Mercedes-Benz Euro VI, tem capacidade para transportar 56 passageiros em poltronas semileito.

O ônibus vem equipado com itens como audiofone, suporte para celular, tomadas USB, porta-copos, faróis em LED, sistema de áudio e vídeo, sete monitores, câmera de ré, ar-condicionado, poltronas com ajuste, quatro geladeiras, sala vip no piso inferior e banheiro.

Fundada em 1975 para atender ao transporte urbano de São Mateus, a Viação São Gabriel é cliente da Marcopolo desde 2012 e atua no transporte urbano e rodoviário de passageiros, mercadorias e fretamento e turismo, nas modalidades municipal e intermunicipal.

