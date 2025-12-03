Cadeira gigante é atração do verão em balneário famoso do ES

Conceição da Barra se prepara para o verão com duas novas atrações que devem encantar moradores e visitantes, unindo história, encanto visual e valorização dos espaços públicos. Na primeira semana de dezembro, o emblemático Farol de Conceição da Barra retornará ao seu local original após passar por um minucioso processo de revitalização. Símbolo da identidade barrense e referência histórica para a navegação, o monumento volta renovado, reforçando seu papel como patrimônio cultural da cidade.
Outra novidade da temporada será a instalação de uma cadeira de praia gigante na orla, feita de inox, criada para se transformar em novo ponto turístico e espaço para fotos. Prevista também para o início deste mês, a peça, que mede 4,5 m de largura por 5,3 de altura, deve rapidamente se tornar um dos cenários mais “instagramáveis” do município.
As duas iniciativas, a recuperação do Farol e a construção da cadeira gigante, estão sendo realizadas pela Usina Alcon, empresa barrense que se dispôs a contribuir com a valorização do patrimônio local e o fortalecimento da identidade turística do município.
O prefeito Erivan Tavares destacou a importância da parceria com o setor privado. “Essa colaboração mostra o quanto a união entre poder público e iniciativa privada pode gerar bons resultados para nossa cidade”, afirmou.
O empresário Nerzy Dalla Bernardina Júnior, diretor da Alcon, reforçou o compromisso da empresa com a região, destacando que a iniciativa busca “valorizar a história e o crescimento de Conceição da Barra”.
Com a reforma, o farol volta a brilhar em vermelho e branco, cores escolhidas pela população em enquete municipal, opção que substitui o tradicional branco original do monumento, trazido da França.
A cadeira gigante, que será instalada na Praça do Juiz, à beira-mar, vai permitir um visual privilegiado da orla. A estrutura integrará o conjunto de equipamentos artísticos da cidade, ampliando os atrativos disponíveis para moradores e turistas.
