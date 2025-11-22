Maior rede capixaba de academias abre 2ª unidade fora do ES

A Wellness foi fundada há 15 anos no ES. Crédito: Wellness/Divulgação

A cidade de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, é a cidade escolhida pela capixaba Wellness Club para abrir sua segunda academia fora do Espírito Santo - a primeira foi em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



A unidade mineira, com 1,2 mil metros quadrados, será inaugurada neste sábado (22) e está equipada com spa, musculação, área de cardio, aulas coletivas e open bike, entre outras atividades.

O plano de crescimento da Wellness, que atualmente tem 20 academias (18 no ES), continua. O objetivo é chegar a 50 unidades até 2026, com a expansão no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

A rede de academias foi fundada há 15 anos e tem cerca de 50 mil alunos. “Estamos levando para as cidades divisas com o ES o nosso padrão de atendimento”, destaca o diretor de Expansão da Wellness, Leon Sayegh.

