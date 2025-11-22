Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Maior rede capixaba de academias abre 2ª unidade fora do ES

Rede tem 20 unidades e pretende chegar a 50 em 2026, no Espírito Santo e em outros Estados

Vitória
Publicado em 22/11/2025 às 03h11
A Wellness foi fundada há 15 anos no ES
A Wellness foi fundada há 15 anos no ES. Crédito: Wellness/Divulgação

A cidade de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, é a cidade escolhida pela capixaba Wellness Club para abrir sua segunda academia fora do Espírito Santo - a primeira foi em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A unidade mineira, com 1,2 mil metros quadrados, será inaugurada neste sábado (22) e está equipada com spa, musculação, área de cardio, aulas coletivas e open bike, entre outras atividades.

O plano de crescimento da Wellness, que atualmente tem 20 academias (18 no ES), continua. O objetivo é chegar a 50 unidades até 2026, com a expansão no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

A rede de academias foi fundada há 15 anos e tem cerca de 50 mil alunos. “Estamos levando para as cidades divisas com o ES o nosso padrão de atendimento”, destaca o diretor de Expansão da Wellness, Leon Sayegh.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Supermercados vão voltar a fechar aos domingos no ES em 2026
Unimed assume andar inteiro de hospital em Vila Velha e investe na Serra
Escritório de advocacia de Vila Velha abre filial em Dubai
Academia de luxo chega a Serra e Cariacica; rede de farmácias cresce no ES
Vitória vai homenagear os 200 anos de nascimento de um imperador

A Gazeta integra o

Saiba mais
Bahia Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo (SP) Negócios

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.