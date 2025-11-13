Leonel Ximenes
Supermercados vão voltar a fechar aos domingos no ES em 2026

Acordo foi sacramentado nesta quinta-feira (13) entre patrões e empregados

Vitória
Publicado em 13/11/2025 às 17h53
Atualizado em 13/11/2025 às 18h06
Supermercado Perim vai abrir nova loja em Guarapari
Supermercado Perim em Guarapari. Crédito: Marcelo Moryan

Os supermercados voltarão a fechar aos domingos no Espírito Santo. A medida começa a entrar em vigor a partir de 1º de março de 2026 e vale até 31 de outubro do mesmo ano, quando a Federação do Comércio (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários voltarão a discutir as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho entre patrões e empregados.

As duas partes, que fecharam o acordo nesta quinta-feira (13), decidiram que no período de verão 2025/2026 os supermercados continuarão a funcionar aos domingos. Os shoppings não foram afetados pela restrição e continuarão funcionando normalmente aos domingos e feriados no Estado.

A Convenção Coletiva de Trabalho vale até 2027, mas isso não impede que cláusulas específicas entre a Fecomércio e o Sindicomerciários sejam revistas nesse período. Uma delas é o trabalho aos domingos.

Outro ponto acertado na convenção foi a concessão do auxílio-alimentação mensal, no valor de R$ 150, para os trabalhadores do comércio. A categoria teve 7% de reposição salarial e o novo piso da categoria passou para R$ 1.650.

