Supermercados vão voltar a fechar aos domingos no ES em 2026

Os supermercados voltarão a fechar aos domingos no Espírito Santo. A medida começa a entrar em vigor a partir de 1º de março de 2026 e vale até 31 de outubro do mesmo ano, quando a Federação do Comércio (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários voltarão a discutir as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho entre patrões e empregados.



As duas partes, que fecharam o acordo nesta quinta-feira (13), decidiram que no período de verão 2025/2026 os supermercados continuarão a funcionar aos domingos. Os shoppings não foram afetados pela restrição e continuarão funcionando normalmente aos domingos e feriados no Estado.