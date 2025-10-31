Ateliê do rei dos bolos do ES fecha as portas definitivamente

A morte precoce de Junior Vieira comoveu o país e foi destaque na imprensa nacional. Crédito: Instagram

O Ateliê Junior Vieira Cake Design anunciou na tarde desta sexta-feira (31) que resolveu encerrar definitivamente suas atividades. Fundada há 20 anos por Junior Vieira, que morreu em janeiro deste ano, aos 47 anos de idade, em São Paulo, a confeitaria que tem sede na Prainha, em Vila Velha, era considerada uma das mais competentes e sofisticadas do Espírito Santo.

“Com o coração cheio de emoção, comunicamos que o Ateliê Junior Vieira Cake Design encerra oficialmente suas atividades. Após o falecimento do nosso amado Junior, a família e funcionários dedicaram-se a cumprir com todo carinho e responsabilidade os contratos já assumidos e hoje, com o dever cumprido, encerramos o ciclo de mais de 20 anos de história do Ateliê”, escreveu a direção do estabelecimento no Instagram.

O ateliê também deixou uma mensagem de agradecimento: “Deixamos nosso sinceros agradecimentos aos funcionários e amigos profissionais do Junior, que caminharam conosco nos dando apoio, amizade e parceria. Somos muito gratos a cada um de vocês que não mediram esforços para nos ajudar, vocês são incríveis”.

Na postagem no Instagram, a direção do ateliê publicou imagens do trabalho de Junior Vieira na confecção de bolos, uma arte que dominava como poucos.

Junior Vieira fazia os bolos das festas mais badaladas do Espírito Santo. Crédito: Instagram

“O ciclo se fecha, mas a memória continuará viva: o Instagram do Ateliê Junior Vieira permanecerá ativo, como uma forma de manter viva a memória do nosso amado Junior. Como ele dizia: ‘Tenho em mim todos os sonhos do mundo’”.

Junior Vieira confeccionava os bolos das mais badaladas festas e cerimônias do Espírito Santo. Mais que bolos, suas criações eram uma verdadeira obra de arte.

