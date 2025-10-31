Ateliê do rei dos bolos do ES fecha as portas definitivamente

O Ateliê Junior Vieira Cake Design anunciou na tarde desta sexta-feira (31) que resolveu encerrar definitivamente suas atividades. Fundada há 20 anos por Junior Vieira, que morreu em janeiro deste ano, aos 47 anos de idade, em São Paulo, a confeitaria que tem sede na Prainha, em Vila Velha, era considerada uma das mais competentes e sofisticadas do Espírito Santo.
“Com o coração cheio de emoção, comunicamos que o Ateliê Junior Vieira Cake Design encerra oficialmente suas atividades. Após o falecimento do nosso amado Junior, a família e funcionários dedicaram-se a cumprir com todo carinho e responsabilidade os contratos já assumidos e hoje, com o dever cumprido, encerramos o ciclo de mais de 20 anos de história do Ateliê”, escreveu a direção do estabelecimento no Instagram.
O ateliê também deixou uma mensagem de agradecimento: “Deixamos nosso sinceros agradecimentos aos funcionários e amigos profissionais do Junior, que caminharam conosco nos dando apoio, amizade e parceria. Somos muito gratos a cada um de vocês que não mediram esforços para nos ajudar, vocês são incríveis”.
Na postagem no Instagram, a direção do ateliê publicou imagens do trabalho de Junior Vieira na confecção de bolos, uma arte que dominava como poucos.
“O ciclo se fecha, mas a memória continuará viva: o Instagram do Ateliê Junior Vieira permanecerá ativo, como uma forma de manter viva a memória do nosso amado Junior. Como ele dizia: ‘Tenho em mim todos os sonhos do mundo’”.
Junior Vieira confeccionava os bolos das mais badaladas festas e cerimônias do Espírito Santo. Mais que bolos, suas criações eram uma verdadeira obra de arte.
Segundo a família, o confeiteiro morreu no dia 12 de janeiro deste ano em São Paulo, onde passava férias, de insuficiência renal e hepática.
