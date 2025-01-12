Morre, aos 47 anos, o rei na arte de fazer bolos no ES

Júnior Vieira, o mago da confeitaria no ES Crédito: Divulgação

Morreu neste domingo (12), em São Paulo , onde passava férias, Júnior Vieira, de 47 anos, considerado o maior cake designer do Espírito Santo. A morte do mestre da confeitaria foi anunciada nas redes e lamentada por muitos dos seus admiradores.

Segundo comunicado da família, Júnior Vieira morreu de insuficiência renal e hepática. Seu corpo será trasladado da capital paulista para Vila Velha, onde morou e tinha seu ateliê, na Prainha

O velório será realizado nesta quarta-feira (15), das 9h às 15h, no Memorial Zelo, localizado na Rua Castelo Branco, 1.620, no Centro de Vila Velha. O sepultamento ocorrerá em seguida, no cemitério municipal, no mesmo bairro, na Rua Coronel Sodré s/n.

Júnior Vieira confeccionava os bolos das mais badaladas festas e cerimônias do Espírito Santo. Mais que bolos, suas criações eram uma verdadeira obra de arte.

“Um apaixonado por confeitaria que há 20 anos realiza sonhos, transformando o convencional em arte”, escreveu Júnior Vieira apresentando seu ateliê em suas redes sociais. Nada mais fiel à realidade. Era exatamente disso que se tratava: obra de arte.

Bolo gigante, uma das marcas de Júnior Vieira Crédito: Divulgação

“Ele era um artista insubstituível”, resumiu Stella Miranda, uma das mais conceituadas cerimonialistas do Estado e cliente de Júnior Vieira: “Ele foi precursor de todas as novidades da área no Espírito Santo, a gente brincava que ele era o nosso ‘king cake’”.

Para Stella, o confeiteiro vai deixar uma lacuna imensa na confeitaria capixaba: “Eu tenho tranquilidade de dizer que ele não deixa um sucessor, ele é insubstituível, porque na arte de fazer bolo nunca vi nada igual. Ele nunca aceitou menos que a perfeição, a perfeição era um traço do Júnior”.

O aviso do falecimento de Júnior Vieira postado no Instagram Crédito: Instagram

A família e a equipe de trabalho de Júnior Vieira publicaram nota de falecimento e o homenagearam: “Ele foi uma pessoa incrível e nos deixa muitas lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações”.