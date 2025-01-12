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Leonel Ximenes

Morre, aos 47 anos, o rei na arte de fazer bolos no ES

Ele confeccionava os bolos das mais badaladas festas e cerimônias do Espírito Santo

Públicado em 

12 jan 2025 às 17:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Júnior Vieira, o mago da confeitaria no ES
Júnior Vieira, o mago da confeitaria no ES Crédito: Divulgação
Morreu neste domingo (12), em São Paulo, onde passava férias, Júnior Vieira, de 47 anos, considerado o maior cake designer do Espírito Santo. A morte do mestre da confeitaria foi anunciada nas redes e lamentada por muitos dos seus admiradores.
Segundo comunicado da família, Júnior Vieira morreu de insuficiência renal e hepática. Seu corpo será trasladado da capital paulista para Vila Velha, onde morou e tinha seu ateliê, na Prainha
O velório será realizado nesta quarta-feira (15), das 9h às 15h, no Memorial Zelo, localizado na Rua Castelo Branco, 1.620, no Centro de Vila Velha. O sepultamento ocorrerá em seguida, no cemitério municipal, no mesmo bairro, na Rua Coronel Sodré s/n.

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Júnior Vieira confeccionava os bolos das mais badaladas festas e cerimônias do Espírito Santo. Mais que bolos, suas criações eram uma verdadeira obra de arte.
“Um apaixonado por confeitaria que há 20 anos realiza sonhos, transformando o convencional em arte”, escreveu Júnior Vieira apresentando seu ateliê em suas redes sociais. Nada mais fiel à realidade. Era exatamente disso que se tratava: obra de arte.
Bolo gigante, uma das marcas de Júnior Vieira
Bolo gigante, uma das marcas de Júnior Vieira Crédito: Divulgação
“Ele era um artista insubstituível”, resumiu Stella Miranda, uma das mais conceituadas cerimonialistas do Estado e cliente de Júnior Vieira: “Ele foi precursor de todas as novidades da área no Espírito Santo, a gente brincava que ele era o nosso ‘king cake’”.
Para Stella, o confeiteiro vai deixar uma lacuna imensa na confeitaria capixaba: “Eu tenho tranquilidade de dizer que ele não deixa um sucessor, ele é insubstituível, porque na arte de fazer bolo nunca vi nada igual. Ele nunca aceitou menos que a perfeição, a perfeição era um traço do Júnior”.
O aviso do falecimento de Júnior Vieira postado no Instagram
O aviso do falecimento de Júnior Vieira postado no Instagram Crédito: Instagram
A família e a equipe de trabalho de Júnior Vieira publicaram nota de falecimento e o homenagearam: “Ele foi uma pessoa incrível e nos deixa muitas lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações”.
Júnior iria fazer 48 anos de idade na próxima sexta-feira (17). 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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