Morre uma das maiores empresárias do setor imobiliário capixaba

Morreu na madrugada desta quarta-feira (8), aos 87 anos, a empresária Marilza Lobos Martins, que havia 45 anos comandava a Marilza Martins Imóveis, uma das maiores imobiliárias do Espírito Santo e que tinha como principal foco de atuação a cidade de Vila Velha . Natural do Rio de Janeiro, Marilza Martins, que era viúva, morreu de causas naturais, após enfrentar uma longa enfermidade. Ela deixa cinco filhos, 10 netos e duas bisnetas.

Seu velório está sendo realizado até as 16h30 desta quarta no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, e será reiniciado no mesmo local, nesta quinta (9), das 8h às 11h30. O corpo será cremado ao meio-dia, com a presença exclusiva da família.