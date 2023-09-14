Morre o ex-presidente da Associação dos Bancos no ES

Morreu nesta quinta-feira (14) à tarde Jorge Eloy Domingues da Silva, de 69 anos, ex-presidente da Associação dos Representantes de Banco do Espírito Santo (Arbes) e atual presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha
(IPVV).
Especialista no mercado financeiro, Jorge Eloy foi vítima de uma parada cardíaca quando estava em casa, recuperando-se de um tratamento de saúde.
Com formação em Matemática, o executivo ocupava a função de presidente do IPVV desde janeiro de 2021, quando o prefeito Arnaldinho Borgo assumiu a gestão municipal. Eloy havia exercido a mesma função entre 2012 e 2015, além de ter sido diretor no Banestes
, em 2015, e superintendente da Caixa Econômica Federal
, onde trabalhou por mais de 20 anos
“Estamos decretando luto oficial de um dia na cidade. Em respeito à perda de um amigo, um pai, um marido, um cidadão e um profissional respeitado na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo e no Brasil”, disse Arnaldinho.
O velório (12h) e o sepultamento (14h) vão ocorrer no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.