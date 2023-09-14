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Leonel Ximenes

Morre o ex-presidente da Associação dos Bancos no ES

Jorge Eloy tinha grande experiência no mercado financeiro e atualmente presidia o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV)

Públicado em 

14 set 2023 às 20:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jorge Eloy foi vítima de uma parada cardíaca
Jorge Eloy foi vítima de uma parada cardíaca Crédito: PMVV
Morreu nesta quinta-feira (14) à tarde Jorge Eloy Domingues da Silva, de 69 anos, ex-presidente da Associação dos Representantes de Banco do Espírito Santo (Arbes) e atual presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
Especialista no mercado financeiro, Jorge Eloy foi vítima de uma parada cardíaca quando estava em casa, recuperando-se de um tratamento de saúde.
Com formação em Matemática, o executivo ocupava a função de presidente do IPVV desde janeiro de 2021, quando o prefeito Arnaldinho Borgo assumiu a gestão municipal. Eloy havia exercido a mesma função entre 2012 e 2015, além de ter sido diretor no Banestes, em 2015, e superintendente da Caixa Econômica Federal, onde trabalhou por mais de 20 anos
“Estamos decretando luto oficial de um dia na cidade. Em respeito à perda de um amigo, um pai, um marido, um cidadão e um profissional respeitado na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo e no Brasil”, disse Arnaldinho.
O velório (12h) e o sepultamento (14h) vão ocorrer no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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