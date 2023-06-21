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Leonel Ximenes

Morre, aos 85 anos, um dos comerciantes mais antigos de Vitória

Cloves Lorencini começou a trabalhar no comércio aos 19 anos de idade; depois, tornou-se sócio e dono da tradicional loja

Públicado em 

21 jun 2023 às 12:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cloves Lorencini: paixão pelo comércio, paixão pela vida
Cloves Lorencini ao lado das bisnetas Catarina e Manuela Crédito: Álbum de família
Depois de uma complicação pós-cirúrgica de um câncer na vesícula, morreu na manhã desta quarta-feira (21) Cloves Lorencini, aos 85 anos, um dos mais tradicionais comerciantes do Mercado da Vila Rubim, no Centro de Vitória. O corpo será velado também nesta quarta a partir das 14h, seguindo-se o sepultamento, às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Cloves começou como funcionário da Casa Rubim com 19 anos de idade, como temporário de Natal, em 1957, e não saiu mais. A loja foi fundada em 1947 por Jair Miranda. Seu Cloves acabou tornando-se sócio minoritário do patrão e ficou com 50% do negócio quando Jair morreu. A partir daí, a outra parte da sociedade ficou com Jair Filho.
Nascido em Colatina, em 2 de abril de 1938, o comerciante passou mais de 60 anos da vida dedicado à Casa Rubim. Deixa viúva dona Terezinha Ferreira, 86 anos. Tiveram dois filhos, Rosângela Lorencini dos Anjos e Cloves Lorencini Júnior, que lhes deram quatro netos, um dos quais o deputado estadual Mazinho dos Anjos, .
Casa Rubim, na Vila Rubim, no Centro de Vitória
Casa Rubim, na Vila Rubim, no Centro de Vitória Crédito: Facebook
Há cerca de cinco anos, Cloves parou de trabalhar e fechou a sua loja. Homenageado por uma matéria de página inteira por A Gazeta na edição de 7 de julho de 2007, o empresário demonstrou seu amor pela atividade que exerceu por toda a vida: “Faria tudo de novo a mesma coisa. Aprendi a gostar do comércio. Acho que só dá certo se a pessoa gosta do que faz”.
Em 2006, Cloves Lorencini foi homenageado no Dia do Comerciante em sessão solene pela Câmara de Vereadores de Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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