5 erros comuns ao medicar seu pet sem orientação de um médico-veterinário

Muitas vezes, nós, tutores de pets, na pressa de aliviar sintomas que podem parecer simples, sem querer, acabamos colocando a saúde de nossos “filhos de quatro patas” em risco. A automedicação é apontada por especialistas como um dos principais fatores de agravamento de doenças em animais.





A verdade é que dar remédios sem orientação, trocar medicamentos por conta própria ou interromper tratamentos antes da hora pode provocar intoxicações, mascarar diagnósticos e até desencadear o chamado “efeito rebote”, quando os sintomas retornam mais intensos.





A questão é que, mesmo com alertas recorrentes de médicos-veterinários, a automedicação segue presente na rotina de muitos lares brasileiros. Dados da pesquisa Radar Pet indicam que quase um em cada cinco tutores já medicaram seu animal sem orientação profissional. O impulso geralmente surge diante de sinais como vômito, diarreia ou coceira — situações em que o responsável tenta resolver rapidamente com o que tem em casa.





Outro hábito preocupante aparece na mesma pesquisa: 22% das pessoas buscam conselhos com outros tutores antes de procurar um especialista. O problema é que cada animal responde de forma diferente, e o que funcionou para um pode piorar o quadro de outro.





A médica-veterinária Flávia Clare, especializada em dermatologia, chama atenção para um erro frequente: interromper o tratamento assim que os sintomas diminuem, em casos de doenças crônicas, como dermatites alérgicas, pode agravar o quadro, prolongar o desconforto do animal e comprometer os resultados terapêuticos.





“Qualquer sintoma deve ser avaliado por um médico-veterinário, que irá indicar o tratamento adequado, com dose, tempo e acompanhamento corretos”, alerta.