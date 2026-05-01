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Rachel Martins

5 erros comuns ao medicar seu pet sem orientação de um médico-veterinário

Especialistas capixabas alertam para os riscos da automedicação e os impactos na saúde dos pets

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 10:13

Publicado em 

01 mai 2026 às 10:13
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Especialistas alertam para os riscos da automedicação e os impactos na saúde dos pets
Especialistas alertam para os riscos da automedicação e os impactos na saúde dos pets Shutterstock

Muitas vezes, nós, tutores de pets, na pressa de aliviar sintomas que podem parecer simples, sem querer, acabamos colocando a saúde de nossos “filhos de quatro patas” em risco. A automedicação é apontada por especialistas como um dos principais fatores de agravamento de doenças em animais.


A verdade é que dar remédios sem orientação, trocar medicamentos por conta própria ou interromper tratamentos antes da hora pode provocar intoxicações, mascarar diagnósticos e até desencadear o chamado “efeito rebote”, quando os sintomas retornam mais intensos.


A questão é que, mesmo com alertas recorrentes de médicos-veterinários, a automedicação segue presente na rotina de muitos lares brasileiros. Dados da pesquisa Radar Pet indicam que quase um em cada cinco tutores já medicaram seu animal sem orientação profissional. O impulso geralmente surge diante de sinais como vômito, diarreia ou coceira — situações em que o responsável tenta resolver rapidamente com o que tem em casa.


Outro hábito preocupante aparece na mesma pesquisa: 22% das pessoas buscam conselhos com outros tutores antes de procurar um especialista. O problema é que cada animal responde de forma diferente, e o que funcionou para um pode piorar o quadro de outro.


A médica-veterinária Flávia Clare, especializada em dermatologia, chama atenção para um erro frequente: interromper o tratamento assim que os sintomas diminuem, em casos de doenças crônicas, como dermatites alérgicas, pode agravar o quadro, prolongar o desconforto do animal e comprometer os resultados terapêuticos.


“Qualquer sintoma deve ser avaliado por um médico-veterinário, que irá indicar o tratamento adequado, com dose, tempo e acompanhamento corretos”, alerta.

Confira cinco sinais de alerta sobre a automedicação em pets:

Risco de intoxicação: medicamentos de uso humano ou até veterinários, quando utilizados sem prescrição, podem causar reações graves. Fígado e rins estão entre os órgãos mais afetados.


Agravamento da doença: em vez de resolver, o medicamento inadequado pode piorar o quadro clínico, especialmente em doenças crônicas ou inflamatórias.


Diagnóstico prejudicado: ao mascarar sintomas, a automedicação dificulta o trabalho do médico-veterinário e pode atrasar o tratamento correto.


Efeito rebote: interromper medicações por conta própria pode fazer os sintomas retornarem mais intensos, situação comum em casos de alergias e coceiras.


Resistência ao tratamento: o uso incorreto ou a troca frequente de medicamentos pode reduzir a resposta do organismo, tornando terapias futuras menos eficazes.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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