Escala 6x1 e outras jornadas: veja as mais exaustivas e os riscos ao trabalhador

O despertador toca pela manhã, mas a sensação é de que o corpo ainda não se recuperou da última jornada. O descanso insuficiente é uma realidade para milhares de profissionais que enfrentam escalas extenuantes, marcadas por cargas horárias excessivas que ultrapassam os limites físicos e mentais.





O principal problema é a falta de tempo para a desconexão total do trabalho, o que acaba resultando em fadiga e desgaste.





Para a psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES), Gisélia Freitas, o problema vai além do relógio: esses regimes exaustivos envolvem uma combinação de fatores que comprometem a saúde física e mental dos trabalhadores.





Entre as situações mais críticas estão jornadas acima de 10 ou 12 horas diárias, muitas vezes acompanhadas de horas extras recorrentes e poucos intervalos para descanso, como analisa Gisélia.